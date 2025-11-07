Javul a kábelnet-hálózat kapacitása a One-nál

A One Magyarország vezetékes internet termékekből álló lakossági és kisvállalati portfóliója a korábbi felvásárlások nyomán HFC (Hybrid fiber-coaxial, azaz köznyelven kábelnetes) és FTTH/G-PON alapú infrastruktúrára épül, melyet a távközlési üzletág akvizíciókkal tarkított és meglehetősen szövevényes, de idén októberben sikerrel lezárult strukturaváltását követően a szintén a cégcsoporthoz tartozó 2Connect Magyarország Kft. birtokol és fejleszt.

Ezekről a fejlesztési irányokról és eddigi eredményekről mégis a One Magyarország hálózati technológiákért felelős vezérigazgató-helyettese, Szabó István beszélt egy hét elején tartott sajtótájékoztatón, melyen többek között bemutatkoztak a vállalat tévés üzletágának új kliens eszközei is.

Szabó a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a vállalat "gigabitképes" hálózata jelenleg 2,5 millió háztartás számára érhető el Magyarországon, ami számottevő előrelépésnek tűnhet a One márka indulásakor kommunikált kétmilliós számhoz képest, ugyanakkor továbbra is jelentősen elmarad a Magyar Telekomtól, mely az idei második negyedév végén ért el a 3,9 milliós fedéshez.

A One, illetve a 2Connect idén már egyértelműen az optikai hálózat bővítésére helyezte a hangsúlyt, melynek eredményeként az év eddigi időszakában 60 ezer új háztartás számára vált elérhetővé az FTTH-alapú kapcsolat. Eközben zajlott, illetve zajlik a HFC-hálózat modernizációja is, ahol jelentős részben a meglévő kábelhálózat EuroDOCSIS 3.1 technológiának megfelelő frissítésével vált elérhetővé a gigabites letöltési sávszélesség - idén 50 ezer háztartás számára.

Fontos különbség a két technológia között, hogy a hálózati topológiából adódó sajátosságok miatt a HFC-hálózatok visszirányú, azaz feltöltési kapacitása mindig jelentősen elmarad a letöltési (downlink) irányhoz képest. Ez az aszimmetria a mai, a felhőszolgáltatásokra egyre inkább ráutalt felhasználói környezetben mind komolyabb hátrányt jelent az előfizetők számára, amit mostanra a szolgáltatók is felismertek és igyekeznek kezelni.

Szabó a sajtótájékoztatón ennek kapcsán kijelentette, hogy a gigabit-képes HFC-végpontoknál jövő év elejére a maximálisan elérhető feltöltési sávszélességet 100 Mbps-re emeli a szolgáltató.

Ez több mint kétszerese annak a 40 Mbps elméleti maximumnak, amit jelenleg a cég kábelnetes területeken elérhető gigabites internet-hozzáférésével biztosít az előfizetőknek. A Magyar Telekom szintén idén ősszel hajtott végre hasonló indíttatású kapacitásbővítést a HFC-hálózaton, ahol a korábbi 25-ről 50 Mbps-re nőtt a visszirányú kapacitás elméleti maximuma.

Szabó a vezetékes mellett a mobilhálózatot érintő fejlesztésekről is beszélt (itt nem a 2Connect, hanem a továbbra is a Vodafone Csoporthoz tartozó Vantage Towers az infrastruktúra-partner). Erre a szegmensre vonatkozóan az idei számok nem álltak külön rendelkezésre, elhangzott viszont, hogy 2024 óta 440 új bázisállomást épített a szolgáltató, illetve 350 új helyszínen épült ki 5G-s rádiós közeg a gigabites kapacitást biztosító C-sávban. A 4iG a kormánnyal kötött korábbi stratégiai megállapodása során vállalta, hogy utóbbi helyszínekből 2028-ig legalább ezret létesít.