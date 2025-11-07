Újabb nagy akadály hárult el a Google megaüzlete elől

Tavaly júliusban eredménytelenül értek véget a Google anyacége és az izraeli alapítású Wiz kiberbiztonsági cég közti akvizíciós tárgyalások, így az Alphabet kasszájában maradt a felvásárlásra szánt mintegy 23 milliárd dollár. A bennfentesek szerint a Wiz menedzsmentje főleg versenyjogi és befektetői aggályok miatt mondhatott nemet a kérőnek, de a tárgyalások kudarcának egyik oka az is lehetett, hogy a két vállalat nem tudott megegyezni abban, hogy a Wiz külön részleg marad, vagy beépüljön a Google Cloudba.

A felek idén egy második körben még magasabb összeggel futottak neki a dolognak, így márciusban végül sikerült megegyezni 32 milliárd dollárban. Így a következő lépcsővé a szabályozó hatóságok jóváhagyásának megszerzése vált.

Az Egyesült Államok kormánya a napokban jelentette be, hogy október végén lezárta a felvásárlással kapcsolatos vizsgálatot, melynek fő célja annak megállapítása volt, hogy az Alphabet tervezett felvásárlása korlátozhatja-e a piaci versenyt. Bár az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) részéről nincs ellenvetés, de az üzletet még más trösztellenes szabályozók is vizsgálják. Az amerikai hatóság korai engedélye azonban azt vetíti előre, hogy a felülvizsgálatok érdemben már nem fogják akadályozni a fúzió lezárását, mely 2026 tavaszán esedékes.

Ez lesz a Google eddigi legnagyobb felvásárlása, mely túlszárnyalja a 12,5 milliárd dolláros 2012-es Motorola Mobility-ügyletet, illetve a Mandiant 2022-es felvásárlását, ami a vállalat legnagyobb értékű kiberbiztonsági akvizíciója volt - akkor a társaság 5,4 milliárd dollárt fizetett a FireEye-ből 2021-ben kivált cégért cserébe.

A Wiz az egyik leggyorsabban növekvő technológiai startupnak számít napjainkban. A társaságot 2020-ban alapították, a tőzsdei bevezetés lehetősége pedig először tavaly májusban merült fel, de egyelőre az előkészületi fázisban jár az ügy. A cég első számú terméke az a kiberbiztonsági szoftvercsomag, mely az ügyfelek felhős infrastruktúráját elemzi és deríti fel azok potenciális gyenge pontjait - a megoldás ennek megfelelően az utóbbi időszakban különösen közkedvelt a Wiz célcsoportját jelentő közép- és nagyvállalatok körében. A felvásárlás az Alphabet számára azt jelenti, hogy erősödhet a vállalati felhő alapú szolgáltatásokban, ahol az AWS és a Microsoft Azure sokkal dominánsabb, valamint kiberbiztonságban, mivel a Wiz a szektor egyik legnagyobb szereplője.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a Wiz szervezetileg a Google Cloud alá fog tartozni, de továbbra is egy független platform lesz, amely minden szolgáltatóval működni fog, így működését nem érinti az üzlet.