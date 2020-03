Csak online lesz követhető a Google Cloud Next és az Adobe Summit

Ismét kiütött két nagy konferenciát a koronavírus, a Google Cloud Next és az Adobe Summit rendezvényeket is lemondták a szervezők, hogy online eseményekké alakítsák azokat. Az Adobe március 29. és április 2., míg a Google április 6. és 8. között tartotta volna fizikai rendezvényét, a járvány egészségügyi kockázatai miatt azonban mindkét esemény csak online lesz követhető, egyelőre úgy tűnik változatlan időpontokban. Ezzel tovább duzzad a vírus miatt lemondott események listája, az MWC után többek között a Facebook F8 fejlesztői konferenciája, a Game Developers Conference, és az OCP Global Summit rendezői is bedobták a törölközőt.