Megint vitte az Oscar-t a Samsung

A tegnapi, sorban 92. Oscar-gálán a Samsung is kapott néhány másodpercnyi hírverést, igaz ezúttal nem a Samsung aktuális csúcskészülékével szelfizgető celebek, hanem egy tisztességes tévéreklám révén, melyben több tízmillióan láthatták a holnapi hivatalos premier előtt a cég legújabb hajlítható kijelzős okostelefonját, a Galaxy Z Flipet.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT