Megjelent a Pine64 linuxos okostelefonja

Már megvásárolható a PinePhone, a 150 dolláros, Linux alapú okostelefon - legalábbis azoknak, akik nem bánják, ha maguknak kell operációs rendszert telepíteni az eszközre. A Pine64 által fejlesztett készüléket a cég első körben ennek megfelelően inkább fejlesztőknek szánja, akik több rendszer közül is választhatnak: a készülékre igény szerint az Alpine Linuxra építő postmarketOS, Ubuntu Touch, Sailfish OS, vagy annak teljesen nyílt forrású verziója, a Nemo Mobile, a Maemo Leste, LuneOS vagy akár Manjaro is telepíthető. A készülékben egy komótos, négy Cortex-A53 maggal operáló Allwinner A64 SoC dolgozik, 2 gigabájt RAM, 16 gigabájt belső tárhely és egy 2750 mAh kapacitású akku társaságában.

Noha a hardver a piacon megszokott belépőszintnek is az alját kapargatja, a készülékben azért akad néhány érdekesség, ilyen a hátlapot lepattintva elérhetővé váló hat pines csatlakozó, amellyel különböző kiegészítők csatolhatók az eszközhöz, a gyártó még idén egy billentyűzetes tokot is ígér hozzá. A hátlap mögött továbbá hat DIP kapcsolót is találunk, amelyekkel a GPS, a Wi-Fi és Bluetooth, a mikrofon, a hátlapi és az előlapi kamerák külön-külön lekapcsolhatók. A készülék már megrendelhető, és bár jó eséllyel nem ér majd el széles tömegeket, 150 dolláros árcédulájával az érdeklődő fejlesztők számára vonzó kísérletezési lehetőség lehet.