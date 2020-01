Elratjolt a GitHub Mobile androidos bétája

Androidra is megérkezett a GitHub mobilalkalmazásának bétája. A Microsoft szárnyai alatt működő vállalat tavaly novemberben, GitHub Universe konferenciáján jelentette be, első, béta címkés mobilappját, akkor azonban a szoftver csak iOS-en volt elérhető. Az androidos kiadásból az Apple platformján már megismert funkciók köszönnek vissza, kezelhetők a bejövő értesítések, lehetőség van a kódok ellenőrzésére, pull requestek összefésülése, hibajelentések megtekintésére, illetve visszajelzések megosztására is - a szoftver továbbá sötét üzemmódot is kap. A GitHub Mobile-t a cég elsősroban a projektek követéséhez, illetve a kollaborációhoz szánja.

A bétára feliratkozott fejlesztőket a cég emailben értesítette az androidos kiadás elérhetőségéről. Az appot már bárki kipróbálhatja, ehhez ugyanakkor továbbra is feliratkozás szükséges a GitHub kapcsolódó oldalán.