Ipari IoT-hez szánt fejlesztőlapkát villantott az Arduino

Új, kifejezetten ipari IoT eszközök készítéséhez szánt termékcsaláddal rukkolt elő az Arduino. A nyílt forrású hardverfejlesztői platformjáról ismert cég szerint az Arduino Portenta névre hallgató széria ipari környezetben is megállja a helyét.

A CES-en bejelentett sorozat első modellje Arduino Portenta H7 névre hallgat, azt a gyártó egy alacsony fogyasztású, 32 bites, kétmagos ARM mikrokontrollerrel szerelte fel, amelyben egy 480 megahertzen ketyegő Cortex-M7 és egy 240 megahertzes Cortex-M4 mag található. A vezeték nélküli kommunikációhoz a készülék 802.11b/g/n szabványú Wi-Fi-t, illetve Bluetooth 5.1-et is támogat, előbbin a vállalat szerint másodpercenként 65 megabites sávszélességet produkál. Az eszköz USB-C aljzatán keresztül 5 voltos tápellátást vesz fel, de a csatlakozó a DisplayPort szabványt is támogatja. A készülék a gyártó szerint akár -40 °C és +85 °C hőmérsékleten is üzemképes marad. A Portenta H7 februárban lesz széles körben elérhető, esetében persze nem filléres mikrokontrollerről van szó, az eszközért nettó 90 eurót kell kicsengetni.