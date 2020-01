A Nintendo Switch koncepcióját ülteti PC-s hardverre a Dell

Ígéretes termékötletet mutatott be a CES-en a Dell, a vállalat a gamer termékeiről ismert Alienware brandje alatt leplezte le új koncepciókészülékét, a Concept UFO-t - amely lényegében egy a Nintendo Switch-től megismert formátumba költöztetett gamer táblagép. Bár a cég egyelőre nem tervezi piacra vinni a készüléket és az abban dolgozó hardverről sem beszélt, az Ars Technica tapasztalatai szerint kifejezetten jól működő prototípusról van szó.

A koncepció lényegében itt is ugyanaz, mint a Nintendo Switch esetében, vagyis egy központi tablet két oldalához csatlakoztathatók a kontrollerek, amelyek igény szerint a készülékről leválasztva is használhatók - fontos különbség azonban, hogy a Concept UFO 8 hüvelykes kijelzőjén PC-s címeket játszhatunk. Az eszköz persze számottevően nagyobb is, mint egy Switch, a gamer notebookoknál azonban így is nagyságrendekkel egyszerűbben hordozható. Miután a Dell a CES-en egyértelművé tette, hogy koncepciókészülékről van szó, amit az eszköz nevével is aláhúz, az egyelőre ismeretlen belsőségekkel dolgozó eszköz piaci rajtjára belátható időn belül nem érdemes számítani. Az ugyanakkor látható, hogy a PC-s alapokra építő kézikonzolok területe foglalkoztatja a gyártót, így a jövőben lehetséges, hogy láthatunk még tőle a piacra szánt, hasonló eszközöket.