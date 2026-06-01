Minden várakozásnál nagyobb bukta vár a mobilpiacra idén

Mélypontra, sőt, annál is mélyebbre érkezhet idén a globális okostelefon-piac, melyet egyszerre sokkol a memóriapiaci krízis és a közel-keleti háborúból eredő geopolitikai, gazdasági helyzet. Az egyik legpatinásabb piacelemző cég, a Counterpoint Research az év első öt hónapjának teljesítménye alapján már másodszorra korrigálja lefelé a számokat azzal, hogy feltápászkodásra jó eséllyel 2028-tól lehet csak számítani.

A piacelemző hétfőn közzétett előrejelzése szerint 2026-ban legjobb esetben csak 1,08 milliárd okostelefon fogyhat majd globálisan, ami eddig soha nem látott mértékű, 13,9%-os visszaesést jelenthet az egy évvel korábbi állapothoz képest. A vállalat ezzel korrigálja a februárban kiadott, már akkor is sokkolónak ható 12,4%-os mínuszt mutató előrejelzését arra hivatkozva, hogy a memóriapiacon azóta tovább fokozódott a kereslet-kínálati oldal éles elválása egymástól, illetve nem bízik a piac a gyors békekötésben az iráni háború esetében.

A visszaesés mértékét jól jelzi, hogy a historikus adatok szerint utoljára 2013-ban adtak el annyi okostelefont a világon, mint amekkora értékesítési volumenre most számít a piackutató.

A Counterpoint Research ugyanakkor kitart azon korábbi prognózisa mellett, hogy a piacot minden eddiginél jobban nyomasztó hatások leginkább az alsó-középszegmensben fogják éreztetni hatásukat, ahol a gyártóknak úgy kéne belőniük az árakat, hogy az a saját, drasztikusan megnőtt bekerülési költségeiket legalább részben ellensúlyozza, eközben azonban ne veszítsék el tömegesen a leginkább árérzékeny vásárlóikat.

Egyes, leginkább kisebb szereplőknek a következő hónapok, szűk egy év valóságot élet-halál harcot jelenthet majd, míg a nagyobb, az ellátási lánc turbulenciáinak az eleve jóval nagyobb vásárlóerejük miatt kevésbé kitett gyártók ha nem is egyetlen karcolás, de komolyabb károk nélkül átvészelhetik az időszakot.

Ami a félvezetőipari megrendelési időintervallumok és volumen-előrejelzések alapján nagyjából a jövő év második feléig biztosan kitart még, innen következhet egy lassabb kilábalás - a Counterpoint jelenleg azzal számol, hogy az okostelefon-piac volumene jövőre 3%-kal nőhet majd, ez után pedig beindulhat egy újabb technológiai váltás a szegmensben, mely a 6G-hálózatok kereskedelmi rajtjával és az AI-natív készülékek megjelenésével ismét lökést adhat az eladásoknak.