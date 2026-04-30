Világszerte mindenki megkapja a YouTube kép-a-képben módját

Eddig csak az amerikai prémium felhasználók érhették el a PiP módot.

Androidon és iOS-en is a világ minden piacán elérhetővé teszi a YouTube a picture-on-picture (PiP), azaz kép a képben módot, amit eddig csak az amerikai prémium előfizetők használhattak. A funkció fokozatosan jelenik meg az elkövetkező hónapokban a felhasználóknál, így akár még több hétig is várniuk kell egyeseknek, hogy megjelenjen a lehetőség.

A PiP-mód fő előnye, hogy a videók megtekintését más alkalmazások használata közben is lehet folytatni egy kicsinyített lejátszóban. Az aktiválásához egyszerűen felfelé kell húzni az ujjakat, vagy meg kell nyomni a kezdőgombot a YouTube bezárásához. A videó utána zavartalanul folytatódik a mini lejátszóban, melyet a képernyőn kedvünk szerint áthelyezhetünk majd a nekünk tetsző helyre.

A beállítás teljes értékű használatát már nem köti a cég YouTube Premium előfizetéshez, így az egyszerű ingyenes szolgáltatást használó internetezők is használhatják majd. A Prémium-előfizetők annyi extra előnyt kapnak, hogy a kép a képben funkciót zenei és nem zenei tartalmak esetén is használhatják.

