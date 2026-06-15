Elhunyt a magyarországi internet egyik alapítója

2026. június 13-án, életének 74. évében elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet úttörője, az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) egyik alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke.

Szombaton elment a magyarországi internet egyik alapítója, Martos Balázs, aki kulcsszerepet játszott egyebek mellett a .hu Nyilvántartó, illetve a mögötte álló domainregisztrációs rendszer és az első hazai internet-forgalom kicserélő központ, a BIX létrejöttében.

Martos 1952. október 1-jén született Budapesten. 1977-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Digitális Berendezések Ágazatán. Egész pályája az MTA SZTAKI-hoz, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. Vezetője volt a SZTAKI több-mikroprocesszoros kutatócsoportjának, főkonstruktőre az IBM 3705 kompatibilis TCT 3720 távadatfeldolgozó processzornak, és a SZTAKI számítóközpontjának vezetőjeként számos olyan fejlesztést irányított, amelyek elvezettek az első magyar országos akadémiai hálózat, a Hungarnet létrejöttéhez. Projektvezetőként az ő nevéhez fűződik a HBONE gerinchálózat felépítése is – ezzel megteremtve a magyarországi internethasználat műszaki alapjait.

A .hu legfelső szintű domain első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai domainregisztrációs és delegálási rendszert. 2015-ös nyugdíjba vonulásáig a .hu zóna stabil és független működtetésének fő szervezője, irányítója volt. 1995-ben kezdeményezésével jött létre az internetszolgáltatók számára versenysemleges helyen és feltételekkel az első hazai internet-forgalom kicserélő központ, a BIX (Budapest Internet Exchange).

1996-ban tizennégy alapító internetszolgáltatóval létrehozta az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesületet, amelynek 1998–1999-ben elnöke, 2000-től örökös tiszteletbeli elnöke volt. 2000 és 2015 között az ISZT Kht., majd jogutóda, az ISZT Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként vezette a .hu Nyilvántartót, a BIX-et és a HunCERT tevékenységét. Az általa kialakított szervezeti és műszaki alapok ma is a .hu domainregisztráció és a hazai peering gerincét adják.

2026-ban, az Internet Szolgáltatók Tanácsa 30 éves jubileumán a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélték oda az újonnan alapított Pro Internet díjat.

Martost az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület és a .hu Nyilvántartó saját halottjának tekinti.