A világ legszigorúbb közösségimédia-korlátozása jön a briteknél

Rendkívül szigorú, minden korábbinál nagyobb kiterjedésű online gyermekvédelmi csomagot jelentett be hétfőn a brit kormány. A Starmer-kabinet közölte, hogy jövő tavasztól minden, 16. életévét be nem töltött brit állampolgár számára tilos lesz a hozzáférés a legnépszerűbb közösségi platformokhoz, később pedig egyes gaming és livestreaming platformokra is kiterjed majd a tiltás.

Keir Starmer miniszterelnök mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a kormány döntését hosszadalmas, szülők, pedagógusok, illetve az érintett fiatal korosztály bevonásával zajló konzultáció előzte meg, mely során összesen több mint 116 ezer visszajelzést értékeltek a döntéshozók.

A miniszterelnök beszédében leszögezte, hogy a konzultáció megerősítette azt a korábbi brit álláspontot, hogy a közösségi média boldogtalanná teszi a gyermekeket, általában véve káros a mentális fejlődésükre és eredendően addiktív a működése, ezt pedig Starmer szerint nem lehet másként kordában tartani, csak a teljes tiltással - a brit kormányfő ugyanakkor hozzátette, hogy az erről szóló döntést nem hozta meg könnyen.

Minden más országnál messzebb megyünk a 16 év alattiak közösségimédia-használatának tiltásával és a további korlátozások bevezetésével annak érdekében, hogy visszaadjuk a kölyköknek a gyermekkorukat

-mondta el Starmer.

A brit kormány az elmúlt években egyre szorosabban fogta a technológiai cégek gyeplőjét, ha a fiatalkorú felhasználók kerültek a képbe. Így született meg többek között a 2023-ban hatályba lépett Online Safety Act, mely szigorúbb életkor-ellenőrzést írt elő a platformüzemeltetők számára, illetve jogi felelősséget tett a platformokra a kiskorúak számára káros tartalmak hozzáférhetetlenné tételét illetően.

A közösségimédia-használat életkor alapján előírt általános korlátozását mégsem Nagy-Britannia, hanem a nemzetközösséghez tartozó Ausztrália vezette be a világon elsőként tavaly decemberben. A szigetország gyakorlatát azóta a világ minden kontinensén megkezdték átvenni a kormányok, az Európai Uniónak ugyanakkor egyelőre nincs egységes tiltó intézkedése a témában.