Zuckerberg belsős AI-klónján dolgozik a Meta

Így majd mindenki tud pár szót váltani a főnökkel.

A Meta szervezeten belüli AI használata az utóbbi hetekben azzal került be a hírekbe, hogy az alkalmazottak több alkalommal is bakiztak az AI-ügynökökkel. A cég dolgozói március végén mintegy két órán keresztül hozzáférési jogosultságot kaptak olyan, szenzitív felhasználói adatokat tartalmazó adatbázisokhoz, melyekhez eredetileg nem férhettek volna hozzá - mindezt azután, hogy egy AI ügynök pontatlan technikai megoldási javaslatot adott egy fejlesztőmérnöknek, aki ellenőrizetlenül végrehajtotta azt. Még előtte jelentettek egy esetet, amikor egy ügynök a dolgozó kérését félreértelmezve törölni kezdte a gmailes inboxának a teljes tartalmát, ráadásul a promptba beírt határozott utasításra sem állította le a folyamatot.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Belsős értesülések alapján a Meta most azon dolgozik, hogy elkészítse Mark Zuckerberg vezérigazgató AI-változatát. Persze mindezt egy tágabb projekt részeként: a cég olyan AI-alapú, fotorealsztikus 3D-karakterek fejlesztésén dolgozik, melyekkel a felhasználók valós időben léphetnek interakcióba. A Zuckerberget formázó karakter mindenesetre prioritást élvez a projekten belül is, és csak szervezeten belül lehet majd hozzáférni.

A cégvezető személyesen is részt vesz az animált AI-Zuckerberg betanításában és tesztelésében, melynek feladata főként az lesz, hogy visszajelzéseket nyújtson az alkalmazottaknak, és beszélgetésra adjon lehetőséget, miközben a Meta-birodalom fejesének modorát és stílusát próbálja visszaadni. A vezetőről mintázott AI-ügynök képes lesz a vállalati stratégiával kapcsolatos kérdések megválaszolására, a belső kommunikáció támogatására, és döntéshozatali iránymutatások közvetítésére, így a több tízezer fős szervezetben minden munkavállaló közvetlenebb kapcsolatba kerülhessen a felsővezetéssel - írja a The Guardian a névtelen belsős forrásokra hivatkozva.

Minden eddiginél többet költ a Meta a mesterséges intelligenciára, legyen szó új adatközponti beruházásokról, mérnökök és topmenedzserek elcsábításáról más cégektől vagy éppen felvásárlásokról. A cég tavaly júniusban jelentette be, hogy 49%-os tulajdonrészt szerzett a Scale AI-ban, és létrehozta a Superintelligence Labs nevű részleget, melyhez a legígéretesebb iparági szakembereket és tehetségeket vadászta össze, köztük a Scale AI-tól átigazolt és igazgatónak kinevezett Alexandr Wangot.

A közösségi óriás múlt héten jelentette be első AI-modelljét, mely már Wang irányítása alatt mutatkozik be. A Muse Spark névre keresztelt, eredetileg Avocado kódnéven fejlesztett modell a Muse család első tagja. A Meta a modell korai kiadását a „kicsi és gyors” jelzőkkel írja le, mely képes komplex tudományos, matematikai és egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket megoldani, és erős alapként szolgál a későbbi fejlettebb generációknak.