Muse Spark: Zárt AI-modellel zárkózna fel a Meta
A Muse Spark a Superintelligence Labs részleg első jelentősebb produktuma, és bár egyelőre korántsem csúcsmodellről van szó, a Meta ezzel fordul rá a zárt modellekre a korábbi nyílt megközelítés helyett.
Minden eddiginél többet költ a Meta a mesterséges intelligenciára, legyen szó új adatközponti beruházásokról, mérnökök és topmenedzserek elcsábításáról más cégektől vagy éppen felvásárlásokról. A cég tavaly júniusban jelentette be, hogy 49%-os tulajdonrészt szerzett a Scale AI-ban, és létrehozta a Superintelligence Labs nevű részleget, melyhez a legígéretesebb iparági szakembereket és tehetségeket vadászta össze, köztük a Scale AI-tól átigazolt és igazgatónak kinevezett Alexandr Wangot.
A közösségi óriás a napokban jelentette be első AI-modelljét, mely már Wang irányítása alatt mutatkozik be. A Muse Spark névre keresztelt, eredetileg Avocado kódnéven fejlesztett modell a Muse család első tagja. A Meta a modell korai kiadását a „kicsi és gyors” jelzőkkel írja le, mely képes komplex tudományos, matematikai és egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket megoldani, és erős alapként szolgál a későbbi fejlettebb generációknak.
Ennek fényében a Meta nem is csúcsmodellként pozicionálja a Muse Sparkot, inkább a hatékonyságot és a versenyképes teljesítményt hangsúlyozza. A cég technikai dokumentációja szerint a továbbfejlesztett képzési technikák és az újjáépített technológiai infrastruktúra lehetővé tette számára, hogy kisebb AI-modelleket hozzon létre, melyek ugyanolyan hatékonyak, mint a régebbi, közepes méretű Llama 4 variáns, „nagyságrenddel kevesebb számítási igénnyel”.
A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.
Az új modell a dedikált Meta AI alkalmazásba és az AI-asszisztens asztali felületről elérhető kiadásába is integrálódik, a következő hetekben debütál a Facebookon, Instagramon, WhatsAppon és Messengerben, valamint a Ray-Ban Meta AI szemüvegben. A hosszabb távú terv szerint a Muse Spark a vállalat Vibes AI videó funkcióját is frissíti.
A vállalat az utóbbi időszakban inkább a hirdetési üzletágba próbálta integrálni AI-fejlesztéseit, de a modellfejlesztés területén jelentősen lemaradt az olyan versenytársaktól, mint az OpenAI és az Anthropic. Mindeközben egyre növeli az infrastruktúrára fordított kiadásokat: a legutóbbi eredményjelentés szerint az AI-jal kapcsolatos tőkekiadások 2026-ban 115-135 milliárd dollár közt alakulhatnak, ami majdnem kétszerese a tavalyi összegnek.
A Meta még Wang kinevezésekor, tavaly nyáron váltott sávot az AI-modellek versenypályáján, és feladta a nyílt forráskódú koncepciót egy zárt alternatíva előnyére. Ennek ellenére a Muse Spark esetében nem kizárt, hogy a jövőbeli modellek nyílt forráskódúak lehetnek majd. A Meta egy új bevételi csatornát is tesztel, és harmadik féltől származó fejlesztőknek kínálna hozzáférést a Muse Sparkhoz egy API-n keresztül. A privát API-szolgáltatás előnézeti verziójához egyelőre csak kiválasztott partnerek szűk köre férhet hozzá, de a későbbiekben kinyílhat a kör egy fizetős API-hozzáférési ajánlattal más ügyfelek számára is.