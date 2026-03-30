Ausztria is betiltaná a közösségi médiát a 14 év alattiaknak
A dohánytermékek és alkoholos italok vásárlására vonatkozó szabályozás bevezetését követően rövidesen elérkezhet az a korszak, amikor a sérülékeny csoportnak számító fiatalkorúak technológia használatára is törvényeket vezetnek be. Az Ausztráliában világon elsőként bevezetett, 16 évnél fiatalabbak közösségimédia-használatát korlátozó törvény után Európában is egyre több hasonló jogalkotási javaslat kerül asztalra, de a végrehajtás különböző szakaszaiban járnak.
Az egyre terebélyesebb listához most Ausztria is csatlakozik: az osztrák kormány a napokban bejelentette, hogy átfogó intézkedéscsomagot vezet be a kiskorúak védelme érdekében, a jogszabálytervezet június végéig készül el. Andreas Babler, az Osztrák Szociáldemokrata Párt vezetőjének tájékoztatása szerint az intézkedések közt korhatáros korlátozások és a közösségmédia-platformokra vonatkozó szigorítások kapnak helyet.
A 14 év alatti gyermekek nem férhetnének hozzá a közösségi platformokhoz többek közt a platformok addiktív algoritmusaira, illetve a szexuális visszaélések és az erőszakos, szexualizált tartalmakhoz való hozzáférés kockázataira hivatkozva. A részletek egyelőre nem ismertek, és azt sem tudni, mikortól lépne életbe az intézkedés és mely konkrét platformok kerülhetnek a listára.
Spanyolország szintén betiltaná a 16 év alattiak számára a social mediat, de az intézkedésről még mindig folyik a vita a spanyol kongresszusban. Szlovénia, Görögország és Németország egyelőre a jogszabályok előkészítésével foglalkozik. Portugália februárban hagyta jóvá első olvasatban azt a törvényjavaslatot, mely a 13-16 év közötti fiatalok közösségimédia-szolgáltatásokhoz való hozzáférését korlátozná.
Januárban a francia parlament alsóháza is elfogadott egy törvényjavaslatot, mely 15 év alatt tiltaná be a közösségimédia-felületek használatát az országban. A tervezet hamarosan a francia szenátus elé kerül, jogerőre emelkedés után a közösségi platformok december 31-ig kaphatnak időt a 15 év alatti francia felhasználók fiókjainak deaktiválására.