Legyél tanúja annak, amikor Huang bedobta a gyeplőt a lovak közé a tegnapi Nvidia keynote-on

Az Nvidia idei legfontosabb fejlesztői konferenciájának keynote-ja maratoni hosszúságura nyúlt, de aki nem maradt ott az utolsó percekre, most bepótolhatja az elhangzottakat.

Az Nvidia GTC 2026 konferenciája maratoni keynote-tal nyitott hétfőn, melyet a San Jose-i SAP Centerben helyet foglaló 30 ezer néző mellett több ezren is követhettek online, ám aki nem bírta végig a csaknem háromórás előadást, annak most ide raknék egy klipet, ami többé-kevésbé jól összefoglalja, miről is volt szó a megelőző mintegy 2 óra 56 percben:

A klip természetesen 100%-ban mesterséges intelligenciával készült, és egyszerre szól a country műfaj, a robotika, átfogóbban a technológia és a cuki kis erdei állatkák kedvelőinek, ebből kifolyólag akad benne néhány olyan refrén, amit eddig ebben a műfajban előadva nem nagyon hallhattál, de ha más nem, a szájharmonikázó - és ezúttal bőrdzseki helyett kockás inget viselő - Huang miatt mindenképpen nézd meg a videót.