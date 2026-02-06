Okostelefonokkal is lefotózhatja a Hold árnyékos oldalát az Artemis II legénysége

Enged vaskalaposságából a NASA és a jövőbeni missziók esetén jóval tágabb körben engedélyezi az asztronauták kütyühasználatát. A változások már az Artemis II küldetés indulásakor is érvényesek lehetnek.

Az Artemis II küldetés legénységével együtt modern okostelefonok is megkerülhetik a Holdat márciusban (már ha az indulást ezúttal nem halasztják el), jelentette be személyesen Jared Isaacman, a NASA főigazgatója csütörtökön az X-en.

Az asztronauták Isaacman szerint pont arra fogják majd használni a készülékeket a repülés során, amire a Földön is - fotókat, videókat készítenek velük részben a NASA archívuma számára, részben pedig azért, hogy azokat megosszák a világgal vagy éppen a szűkebb családtagjaikkal.

Hogy lesz-e teszt arról, hogy melyik gyártó készüléke tud részletgazdagabb fotót lőni a Hold árnyékos oldaláról, arra nem tért ki Isaacman.

A hasonló kütyük használata egyébként távolról sem volt eddig triviális a NASA missziói során, mivel az űrügynökség szigorú repülési szabályzata rendkívül alapos teszteket írt elő a küldetésekre vihető elektronikai eszközökre vonatkozóan, melyek a radioaktív sugárzástól kezdve az akkumulátorok szélsőséges körülmények közepette várható viselkedését vizsgálták.

A régi szabályzat alapján az űrhajósok legjobb esetben egy tízéves Nikon DSRL-géppel illetve szintén meglehetősen koros GoPro-kamerákkal fotózhattak volna út közben, most viszont jöhetnek az iPhone-ok, esetleg Samsung mobilok, mert az egészen biztos, hogy kínai gyártó készülékét nem engedik fel amerikai űrjármű fedélzetére.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy iPhone-ok jutnak fel a világűrbe, az utolsó Space Shuttle küldetésre 2011-ben ugyanis néhány iPhone 4s is elrepült, bár sosem derült ki, hogy a legénység tagjai valaha a kezükbe fogták-e a telefonokat. Az űrturisták, illetve a privát missziókban résztvevők számára sem tabu az okostelefon, Isaacman is vitt magával mobilt a Polaris Dawn parancsnokaként.

Via Ars Technica.