Megszűnik a YouTube-videók háttérben való lejátszása a nem fizetők számára

Újabb kiskaput zár be a videómegosztó annak érdekében, hogy a Premium felé terelje a felhasználókat.

Hiába drágult tavaly is a YouTube Premium, még mindig van potenciál az előfizetői bázis növelésében, főleg ha a videómegosztó módszeresen zárja be sorra az ingyenes szinten kijátszható kiskapukat. A cég korábban az adblockerek ellen indított harcot, majd elkezdett leszámolni a VPN-en keresztül vásárolt előfizetéses csomagok használatával.

A streamingóriás a napokban megerősítette, hogy a videók háttérben való lejátszására használható egyik kiskaput is blokkolja az androidos eszközökön. A felhasználók ugyanis rájöttek, hogy előfizetés nélkül is tudják nézni a videókat háttérben más alkalmazások használata közben, akár kikapcsolt képernyővel, amennyiben valamilyen Chrome alternatívát használnak böngészőként, mondjuk Samsung Internetet vagy Brave-et. Ez a lehetőség főleg a podcasteket lejátszásakor hasznos.

A videóplatform azonban megerősítetten elveszi a lehetőséget a nem fizető nézőktől, akik így már csak a Premium csomagban érhetik el ezt az előnyt a „Lejátszás a háttérben” funkció néven. A YouTube közleménye szerint tisztában volt vele, hogy az ingyenes felhasználók bizonyos esetekben mobilböngészőkön keresztül is elérhették a funkciót, de a jövőben erre nem lesz már lehetőség. Hogy mikortól és hol, azt még nem konkretizálta a cég.

Via AndroidPolice.