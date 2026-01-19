Fontosak vagytok srácok, de az AI fontosabb - nem ad ki több új okostelefont az ASUS

A hétvégén immár hivatalosan is nyilvánvaló lett, hogy az ASUS hosszú évek kitartó küzdelmét követően teljesen lefarol az okostelefon-piacról.

Jonney Shih, az ASUS elnöke egy élő legenda. Számomra egyik legkedvesebb performansza az évek során az első PadFone bemutatása volt a 2011-es Computexen, amit nem lehet elégszer megnézni.

Akkor egészen úgy tűnt, hogy a tajvani gyártó tényleg komolyan gondolja, hogy valami korszakalkotót tesz le a mobilitás terén és képes lesz két eszközt ötvözni, aztán viszonylag hamar kiderült, hogy az okostelefon-szegmensben legjobb esetben is csak rétegszereplővé tud válni a nagyok mellett.

Illetve már ezt is elengedte. Shih legalábbis a cég tavalyi évet záró bankettje előtt a helyi médiával konkrétan közölte, hogy az ASUS nem tervezi újabb okostelefon piacra dobását, nem csak idén, hanem úgy általában - a döntés a már piacon lévő Zenfone és ROG készülékek terméktámogatására nincs hatással.

Zenfone 12 ultra, az asus tavalyi csúcsmobilja

Nem mintha a tavalyi év bővelkedett volna az új ASUS készülékekben. A cég legújabb modellje, a Zenfone Ultra 12 februárban lesz egyéves, a legfrissebb ROG mobil, a ROG Phone 9 pedig 2024 novemberében került a boltokba.

És hogy mire fókuszál az ASUS, ha nem a telefonokra? Természetesen a mesterséges intelligenciára, az új szlogennek, az all in AI-nak megfelelően. A tajvani cég itt viszonylag jól elkapta a fonalat, hiszen a nagy PC-gyártókhoz hasonlóan épít szervereket az NVIDIA platformjaira és persze vannak AI PC-i is, még ha ez a koncepció egyes versenytársak szerint bevallottan nem hozta különösebben lázba eddig a vásárlókat.