Védjegyoltalmat kért saját magára Matthew McConaughey, hogy ne készülhessenek róla deepfake-ek

Az internetet elárasztották a mesterséges intelligencia által generált deepfake-ek, melyek ellen egyre nehezebb küzdeniük az érintetteknek. Matthew McConaughey mostantól egy új fegyvert vet be ebben a harcban.

Az interneten terjedő, hírességeket ábrázoló deepfake-ek egyre komolyabb anyagi és erkölcsi kárt okoznak azoknak, akiket az engedélyük nélkül ábrázolnak. Az ellenük zajló küzdelem ráadásul elég komoly szélmalomharcnak bizonyul, de van, aki nem adja fel és újabb fegyvereket vet be a csatában.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

Ilyen híresség az Oscar-díjas Matthew McConaughey, aki a Wall Street Journal tudósítása szerint védjegyoltalmat kért saját magára, hogy ezzel is akadályozza - ha el nem is tudja teljesen lehetetleníteni - a képmásának, illetve bizonyos, hozzá kötött tevékenységeknek az illegális, AI-által generált ábrázolását.

A hollywoodi sztár beadványának mindenesetre nyolc pontban helyt adott az USA Szabadalmi és Védjegy Hivatala, így McConaughey mosolya, nézése illetve bizonyos beszélő pózai mostantól szigorúbb (jog)védelem alatt állnak - különösen az azóta ikonikussá vált alright, alright, alright, mely a színész első filmes mellékszerepének első felvett szavai voltak, az 1993-as Dazed and Confused-ben (amit a magyar forgalmazó Tökéletlen idők címmel látott el).

Via The Wall Street Journal.