Jövőre nem csak felmutatni, hanem megvenni is felüdülés lesz a jegyeket-bérleteket
Ha van valaki, aki szenvedélyesen gyűlöli az OTP csoporthoz tartozó Simplepay fizetési platformot, az Vitézy Dávid, a Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, aki a fizetési rendszer korábbi üzemzavarait vagy éppen tervezett karbantartások miatti leállásairól alkotott véleményét nem különösebben rejtette véka alá a közösségi médiában.
Ez a platform szolgálja ki ugyanis exkluzívan (illetve júniustól már nem annyira exkluzívan) a BKK BudapestGo alkalmazásának fizetési tranzakcióit, amire havonta több százezer budapesti, illetve Budapestre érkező vidéki, netán külföldi utas van ráutalva.
Valószínűleg Vitézy közbenjárására tette be a BKK az appba egyfajta backup fizetési platformnak a Bariont, most pedig az ő határozott kérésére megígérte a szolgáltató, hogy legkésőbb jövő év elején integrálják az applikációba az Apple Pay és Google Pay fizetést, amivel egycsapásra egyszerűbbé és gyorsabbá válnak majd a tranzakciók.
Bár a szakpolitikus szerint ez annak is nagy segítség lesz, akinek az orra előtt menne el éppen a villamos, miközben a fizetéssel szüttyög a rendszer, gyanítom, hogy inkább a fővárosba látogató külföldiek számára jelent majd áldást ez a fejlesztés, akikben nincs meg a bizalom semelyik magyarországi payment szolgáltató iránt.