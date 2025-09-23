Jövőre nem csak felmutatni, hanem megvenni is felüdülés lesz a jegyeket-bérleteket

Végre megugorja a BKK százezrek által használt útvonaltervező, illetve legfőképpen jegy- és bérletértékesítő applikációja az Apple Pay és Google Pay integrációt, így az új jegyek és bérletek vásárlása lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat.

Ha van valaki, aki szenvedélyesen gyűlöli az OTP csoporthoz tartozó Simplepay fizetési platformot, az Vitézy Dávid, a Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, aki a fizetési rendszer korábbi üzemzavarait vagy éppen tervezett karbantartások miatti leállásairól alkotott véleményét nem különösebben rejtette véka alá a közösségi médiában.

Ez a platform szolgálja ki ugyanis exkluzívan (illetve júniustól már nem annyira exkluzívan) a BKK BudapestGo alkalmazásának fizetési tranzakcióit, amire havonta több százezer budapesti, illetve Budapestre érkező vidéki, netán külföldi utas van ráutalva.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Valószínűleg Vitézy közbenjárására tette be a BKK az appba egyfajta backup fizetési platformnak a Bariont, most pedig az ő határozott kérésére megígérte a szolgáltató, hogy legkésőbb jövő év elején integrálják az applikációba az Apple Pay és Google Pay fizetést, amivel egycsapásra egyszerűbbé és gyorsabbá válnak majd a tranzakciók.

Bár a szakpolitikus szerint ez annak is nagy segítség lesz, akinek az orra előtt menne el éppen a villamos, miközben a fizetéssel szüttyög a rendszer, gyanítom, hogy inkább a fővárosba látogató külföldiek számára jelent majd áldást ez a fejlesztés, akikben nincs meg a bizalom semelyik magyarországi payment szolgáltató iránt.