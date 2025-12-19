Aláírta a ByteDance az amerikai TikTok-egyezményt

Minden szükséges szerződést és megállapodást aláírt a kínai ByteDance, így január 22-én külön cégbe szerveződhet a TikTok teljes amerikai operációja. A részletekben már szeptemberben megegyeztek a felek, így az új cég 80,1%-a kerülhet amerikai és nemzetközi szakmai és pénzügyi befektetők kezébe, míg 19,9% marad a ByteDance-nél.

Az újonnan létrejövő entitás továbbra is TikTok néven nyújt majd az eredetivel teljes mértékben megegyező közösségimédia-szolgáltatást nagyjából 170 millió amerikainak, csak éppen ezúttal teljes mértékben az amerikai adatvédelmi és nemzetbiztonsági sztenderdeknek és előírásoknak megfelelően. Ez utóbbiról éppen az egyik új szakmai befektető, az Oracle hivatott gondoskodni, mely egyébként eddig is a ByteDance stratégiai partnerének számított az Egyesült Államokban.

A TikTok USDS vegyesvállalat nevet viselő amerikai szolgáltató befektetői között az Oracle-en kívül ott lesz még a Silver Lake és az Abu-Dzabi székhelyű MGX a részletek kapcsán idén szeptemberben kötött megállapodás alapján.

A felek közti egyezség korábbi pletykák szerint busás hasznot hajthat a ByteDance-nek, mely az amerikai TikTok-operáció leválasztásáról eleinte hallani sem akart, illetve konkrétan kivitelezhetetlennek nevezte azt.

A nyereségmegosztási megállapodás szerint a ByteDance a licencdíjakkal akár 20 százalékot kaphat az algoritmuson keresztül generált bevételek után – ez például 20 milliárd dollár bevétel esetén 4 milliárd dollár is lehet. Ezen felül a fennmaradó bevételből származó nyereség nagyjából 20 százalékát kaphatja meg sarcul a részesedésével összhangban.

A ByteDance-t egy tavaly tavasszal, kétpárti többséggel megszavazott jogszabály kötelezte arra, hogy az amerikai működését átstrukturálja, illetve teljesen leválassza magáról az amerikai operációt, beleértve a felhasználói adatbázist, illetve az algoritmus kezelését. Az intézkedésre rendelkezésre álló eredeti, januári határidő meghosszabbítása Trump egyik első intézkedése volt januári beiktatását követően, a TikTok így végül csak egy napig volt elérhetetlen az Egyesült Államokban. A legfrissebb, jelenleg hatályos határidő éppen egy évvel követi az eredetileg kitűzött dátumot.