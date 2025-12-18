Egybekel a Coursera és az Udemy

A Coursera online oktatási platform bejelentette a rivális Udemy szolgáltatással való egyesülést, melynek keretében egy 2,5 milliárd dollár értékű vállalat jön létre részvénycsere útján. A fúzió lezárulása 2026 második felében várható a szabályozók és a részvényesek jóváhagyásainak függvényében. A felek szerint egyesített platformként hatékonyabban elégíthetik ki a munkaerő-képzés iránti vállalati igényeket, különösen a mesterséges intelligencia, az adattudomány és a szoftverfejlesztés területén. A munkaadók a generatív AI gyors fejlődése közepette egyre többen fektetnek be az át-/vagy tovább képzésekbe, így a képzések támogatása stratégiai prioritássá vált mind a vállalatok, mind a munkavállalók számára.

A lépés teljesen logikusnak tűnik stratégiai és pénzügyi szempontból, mivel számos előnyt magával hoz. A Coursera főleg egyetemekkel és intézményekkel működik együtt szakmai bizonyítványokat kínálva, és inkább a vállalati ügyfelekre összpontosít, míg az Udemy független oktatók piacterét üzemelteti, akik egyéni kurzusokat és előfizetéseket értékesítenek vállalkozásoknak. A Coursera prémium, egyetemek által támogatott presztízse így egyesülhet az Udemy hatalmas tartalomgyárával, melyet több ezer független oktató épített fel.

A két cég egymást kiegészítő tartalomkínálata mellett vonzó, hogy az átfedő végpiacok miatt a költségszinergiák is jelentősek lehetnek. Az előrejelzések 115 millió dolláros tervezett működési megtakarítást sejtenek, ez nagyjából a két cég összesített forgalmának 7,5 százaléka. Ez egyben a profitmarzsok hatalmas növekedését jelenti, amelyet az üzemeltetők valószínűleg közvetlenül az egyre fokozódó AI-versenybe forgathatnak bele.

Erre az irányra utal, hogy a Coursera nemrég jelentette be a ChatGPT alkalmazás-ökoszisztémájával való integrációt, valamint a rivális Anthropic-kal kötött tartalompartnerségét. Alig pár napja történt az is, hogy az Udemy bemutatta új „AI által vezérelt mikrotanulási élményét”, amelynek célja, hogy a zsúfolt időbeosztásba jobban beilleszthető, személyre szabott leckéket biztosítson a tanulóknak.

Annak ellenére, hogy a vállalatok az AI-hoz kapcsolódó skillek elsajátításában jelentős növekedési lehetőséget látnak, a befektetők továbbra is óvatosak: az online oktatással foglalkozó cégek részvényei nem teljesítenek kiugróan az árképzési nyomás és az AI-jal kapcsolatos befektetések bizonytalan hozamától való aggodalmak miatt. Az idei év során a Coursera részvényei körülbelül 7%-kal, míg az Udemy-é körülbelül 35%-kal estek.