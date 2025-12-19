Meredeken nő a ChatGPT mobilappon keresztüli bevétel

A héten újabb árbevétel-mérföldkőhöz ért az OpenAI ChatGPT platformjához fejlesztett applikáció, legalábbis ami az Androidra és iOS-re kiadott appon keresztül bonyolított tranzakciókból (praktikusan elsősorban előfizetések kötése) befolyó összeget illeti.

Az Appfigres TechCrunch által idézett statisztikái szerint a ChatGPT applikáción keresztül a fenti két platformon eddigi életútja során globálisan összesen hárommilliárd dollárt költöttek a felhasználók. Az applikáció 2023 májusában jelent meg először iOS platformra, majd júliusban Androidra is, és az első évben mindössze 42,9 millió dollárnyi tranzakciót bonyolítottak le benne, ami 2024-re 1036%-kal, 487 millió dollárra nőtt.

Az igazán durva összegszerű ugrás azonban csak idén következett be, az Appfigures ugyanis azzal számol, hogy a ChatGPT-n keresztül csak idén 2,48 milliárd dollár folyt át, ami egyébként 408%-os növekedésnek felel meg. Az igazán meredek növekedés valamikor a tavasz során kezdődött és úgy tűnik, itt nagyjából tetőzött is, hiába érkezett meg augusztusban a GPT-5 modell.

A statisztikák alapján a ChatGPT-nek nagyjából 31 hónap kellett ahhoz, hogy a hárommilliárd dolláros forgalmi mérföldkövet elérje, ezzel megelőzte egyebek mellett a TikTokot, az HBO Maxot és a Disney+ -t is, melyeknek ugyanehhez 58, 46 és 42 hónapra volt szükségük.

Érdekesség, hogy a nagyobb AI-platformokhoz fejlesztett applikációk közül egyedül az xAI Grokja tudta megközelíteni ezt a kezdeti bevételnövekedési pályát, a Claude, a Gemini, a Perplexity és a Copilot a monetizációs lehetőségek megjelenését követő első egy évben a közelébe sem tudott érni a ChatGPT-nek és a Groknak.

Bár a mesterséges intelligencia modellekhez fejlesztett alkalmazások használata kapcsán elsősorban az előfizetési díjakból folyik be bevételük az üzemeltetőknek, ez idővel változhat, így már szinte mindegyik platform vizsgálja a hirdetések megjelenítésének lehetőségét a felületein, emellett az OpenAI éppen a héten indította el a ChatGPT-be ágyazott alkalmazás-piacteret, mely a jövőben az egyik fontos monetizációs forrás lehet majd.