Mindenen elfut majd a Nothing jövőre érkező AI OS-e

Új, mesterséges intelligencia fókuszú operációs rendszeren dolgozik a Nothing okostelefonok fejlesztője.

A OnePlus társalapítójának startupja, a Nothing úgy tűnik, többre tartja magát a niche okostelefon- és fülhallgatópiac egyik szereplőjénél, Carl Pei cége ugyanis már javában dolgozik egy mesterséges intelligencia központú operációs rendszeren dolgozik, mely értelemszerűen AI-központú eszközöket fog vezérelni a közeljövőben.

Az AI OS fejlesztése jól halad, az első kiadás valamikor jövőre érkezhet meg, történetesen éppen akkor, amikor Jony Ive és Sam Altman szerelemgyereke, egy sűrű titkokkal övezett eszköz is piacra kerülhet majd.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Ha ezen az eszközön bizonyára nem is, a Nothing operációs rendszere Pei szerint gyakorlatilag mindenen elfut majd, aminek köze van a mesterséges intelligenciához, legyen szó telefonokról, AR/VR szemüvegekről, robotokról vagy éppen autókról. És persze a Nothing saját, új eszközein, melyek szintén jövőre kerülhetnek a boltokba.

A technikai részletekről Pei egyelőre semmit nem árult el, de könnyen lehet, hogy az új OS a Nothing OS-hez hasonlóan egy android-alapú megoldás lesz.

Via The Verge.