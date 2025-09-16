Mellékleteink:

Szerző: Koi Tamás

2025. szeptember 16. 14:49

Mindenen elfut majd a Nothing jövőre érkező AI OS-e

Új, mesterséges intelligencia fókuszú operációs rendszeren dolgozik a Nothing okostelefonok fejlesztője.

A OnePlus társalapítójának startupja, a Nothing úgy tűnik, többre tartja magát a niche okostelefon- és fülhallgatópiac egyik szereplőjénél, Carl Pei cége ugyanis már javában dolgozik egy mesterséges intelligencia központú operációs rendszeren dolgozik, mely értelemszerűen AI-központú eszközöket fog vezérelni a közeljövőben.

Az AI OS fejlesztése jól halad, az első kiadás valamikor jövőre érkezhet meg, történetesen éppen akkor, amikor Jony Ive és Sam Altman szerelemgyereke, egy sűrű titkokkal övezett eszköz is piacra kerülhet majd.

nothing_phone3_back

Az AI és a nagy full-full-stack trend

Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Ha ezen az eszközön bizonyára nem is, a Nothing operációs rendszere Pei szerint gyakorlatilag mindenen elfut majd, aminek köze van a mesterséges intelligenciához, legyen szó telefonokról, AR/VR szemüvegekről, robotokról vagy éppen autókról. És persze a Nothing saját, új eszközein, melyek szintén jövőre kerülhetnek a boltokba.

A technikai részletekről Pei egyelőre semmit nem árult el, de könnyen lehet, hogy az új OS a Nothing OS-hez hasonlóan egy android-alapú megoldás lesz.

Via The Verge.

