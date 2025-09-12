Annyi az elcsalt közbeszerzés Albániában, hogy inkább egy AI-ra bízták a pályázatok elbírálását

Albánia világelső lett a héten abban, hogy a helyi kormány kinevezte az első olyan minisztert, aki nem természetes személy, hanem egy algoritmusok és nagy nyelvi modellek alapján működő gép, azaz mesterséges intelligencia.

Míg Magyarországnak a szebb napokat látott Palkovics László személyében eddig csupán egy AI-kormánybiztosra tellett, addig Albánia tegnap kellően magasra téve a lécet bejelentette, hogy megkapta kinevezését az első AI-alapú, azaz voltaképpen gépi miniszter, Diella, aki nem csak az ország, hanem a világ első olyan AI-közszolgája, mely ilyen magas szintre jutott.

Az új kormánytagot csütörtökön mutatta be Edi Rama, az ország miniszterelnöke az új kormánykabinet többi tagjával együtt a szocialista párt tiranai naggyűlésén. A miniszterelnök itt jelentette be azt is, hogy Diella (magyarul "napsugár") a közbeszerzések elbírálásáért lesz felelős.

Rama szerint azzal, hogy egy mesterséges intelligenciára bízzák az elbírálást, az albán közbeszerzési eljárások "100%-ban korrumpálhatatlanok" lesznek, a tenderek eredményei pedig ezzel voltaképpen megkérdőjelezhetetlenné válnak.

Az albán közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupciós ügyek hosszú ideje ráégtek az országot immár negyedik ciklusa óta vezető Rama-kabinet körmére.

Albánia 2030-ra kíván az EU teljes jogú tagjává válni, előtte azonban többek között fel kell számolnia, de legalábbis jelentős mértékben háttérbe kell szorítania a közszférát átható korrupciót.

