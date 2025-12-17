Akku, kamera és memória alapján választunk mobilt

A novemberi akciós időszakban jelentősen felpörgött az új okostelefonok értékesítése a Magyar Telekomnál - számolt be szerdán a szolgáltató. A lakossági ügyfelek legnagyobb része továbbra hűséggel vásárol készüléket, kihasználva az elérhető kedvezményeket és a részletfizetési lehetőséget – ez nem változott a novemberi kedvezményes időszakban sem.

A Telekom szerint novemberben az online csatornák népszerűsége tovább nőtt: a novemberi forgalom duplázta az idei átlagos havi online értékesítést. Új rekordot döntött a felújított készülékek eladása is, a korábbi használt készülékeknél mért havi rekord másfélszeresére nőtt a múlt hónapban.

Az eladásokat tekintve az iPhone-ok hónapja volt a november: a kategória és a teljes novemberi értékesítés győztese az iPhone 17 Pro Max (256GB), a kategória másik két helyezettje pedig az iPhone 16 és 15 készülékek voltak.

A belépő- és középkategóriában a Samsungnak, a Xiaominak és a Honornak állt a zászló a Galaxy A17-tel, a Redmi 15C-vel, a Honor 400 LITE-tal, illetve a Galaxy A56, Xiaomi 15T Pro5G és 15T 5G trióval.

A Telekom tapasztalatai szerint az új készülékek kiválasztása során elsősorban az akkumulátor kapacitása, a kamerafunkciók valamint a memória mérete a legfontosabb kiválasztási szempont, a mesterséges intelligencia megoldások integrációja azonban még csak kisebb hangsúllyal jelenik meg az ügyfelek döntésében.