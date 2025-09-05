Mark Zuckerberg perli Mark Zuckerberget

Komoly következményekkel járhat az, ha valaki egy ismert ember névrokona, pláne, ha az illető történetesen a világ egyik leggazdagabb - és leggyűlöltebb - embere is egyben.

Pert indít Mark Zuckerberg ellen egy csődeljárásokra szakosodott indianai ügyvéd Mark S. Zuckerberg. A beadvány szerint a férfinek elege lett abból, hogy a névegyezőség miatt az elmúlt években a Facebook-oldalát, ahol üzleti tevékenységet folytat, rendre letiltja a közösségi oldal automatikus moderációja, mert visszaélést sejt a névhasználat mögött.

Az ügyvédet a fenti indokkal az elmúlt nyolc évben ötször tiltotta a Facebook, hiába bizonygatta személyazonosságát, és érvelt azzal, hogy ő akkor kezdte ügyvédi praxisát, amikor a Meta milliárdos alapító-ügyvezetője még csak hároméves volt.

Mark Zuckerberg az eltelt időszakban több mint 11 ezer dollárért reklámozta magát Mark Zuckerberg közösségi oldalán, a Meta-nak pedig akkor is fizetnie kellett, amikor a profilja le volt tiltva.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Az élő képzések órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek. Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Az élő képzések órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Az élő képzések órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

Mark Zuckerberg - mármint az ügyvéd - élete egyébként is kész rémálom minden egyes nap a milliárdos Mark Zuckerberg miatt. Az ügyvédet napi szinten hívják zaklatók, nem tud a saját nevére egy éttermi foglalást intézni anélkül, hogy ezzel akár magának, akár az étteremnek komoly fennforgást okozna és persze állandóan feltörik a Facebook-profilját, ha pedig ez nem lenne elég, Washington állam egyszer tévedésből őt perelte be a milliárdos helyett. Ám az utolsó csepp az volt a pohárban - állítja Zuckerberg -, amikor Zuckerberg az üzletét rontotta.

Az ügyben a Meta is megszólalt, a cég sajtószóvivője szerint tisztában vannak azzal, hogy több Mark Zuckerberg is él a világon, a szóban forgó ügyet pedig igyekeznek békésen rendezni Mark Zuckerberggel.