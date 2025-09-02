Pixelhavazásra panaszkodnak egyes Pixel 10 tulajdonosok

Vélhetően szoftveres eredetű rendellenesség nehezíti meg az újdonsült mobilok használatát.

A Google két hete rántotta le a leplet a Pixel 10 sorozat tagjairól, melyek idén a tavalyihoz képest lényegesen kevesebb érdemi hardveres frissítést kaptak, a cég helyette mindent telepakolt mesterséges intelligencia asszisztenciával és képességekkel.

A bemutató utáni mézeshetek azonban korántsem mondhatók felhőtlennek, mivel több korai vásárlói visszajelzés is arról számol be, hogy valami nagy probléma lehet egyes Pixel 10 mobilok kijelzőivel. A felhasználók szerint a meghibásodott képernyőket kaotikusan borítják be a zöld, rózsaszín és sárga pixelek, és bár a terület technikailag továbbra is működőképes, tehát lehet koppintani és lapozni, a pixelkonfetti teljesen ellehetetleníti a használatot. Az időzítés különösen érzékeny, mivel a mobilokat még csak alig vették ki a dobozból tulajdonosaik.

A jó hír, hogy a sejtések szerint a kijelzőprobléma nagy valószínűséggel szoftveres eredetű lehet az illesztőprogrammal összefüggésben, és nem a hardverrel van a baj, ami sokkal költségesebbé tenné a Google számára a hibaelhárítást a hosszadalmas képernyőcserével. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy a keresőcég mikor teszi elérhetővé a hibát megszüntető szoftveres frissítést, de egyes beszámolók szerint van, akinél egyszerűen csak magától rendeződött a helyzet.

Via AndroidAuthority.