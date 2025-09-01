Szívbaj ellen segíthet a mesterséges intelligenciát használó sztetoszkóp

A mesterséges intelligencia használata az orvostudományban többek között a betegségek korai diagnosztizálásában tud segíteni, akár évszázados technológiákat is leváltva.

Az orvosok elengedhetetlen kelléke a sztetoszkóp, vagy más néven fonendoszkóp évszázadok (egész pontosan 1816) óta használt eszköz a mellkasi, illetve legfőképpen a tüdőt és a szív- és vérkeringést érintő betegségek felfedezésére, a diagnózis elősegítésére. Az Imperial College London kutatói nemrég továbbgondolták ezt az eszközt mégpedig úgy, hogy a gyanús zörejek felismerésére segítségül hívták a mesterséges intelligenciát.

Az AI-sztetoszkópnál a hagyományos mellkasi fejet (ami valójában egy speciális membránnal ellátott tölcsér) egy digitális egység váltja fel, mely nem csak hangfelvételeket képes készíteni a véráramlásról, hanem a szív elektromos jeleit is rögzíti EKG-val. Ezeket az adatokat aztán egy felhőalapú algoritmus analizálja, melyet több tízezer páciens adatai alapján tanítottak be.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

A kutatók szerint az eszköz tesztje során mintegy 200 londoni háziorvos rendelőjében 12 ezer, szívbetegség tüneteivel jelentkező beteget vizsgáltak meg, melyek a hagyományos diagnosztizáláshoz képest 2,33-szor nagyobb eséllyel kaptak - később igazolt - szívelégtelenség diagnózist, pitvarfibrillációt 3,5-ször gyakrabban fedeztek fel a segítségével, szívbillentyű betegséget pedig közel kétszer olyan gyakran azonosítottak.

Bár a tanulmány azt is kimutatta, hogy az esetek kétharmadánál a további vérvizsgálatok vagy szívvizsgálatok nem igazolták a betegség jelenlétét, a kutatók szerint a technológia használata még a vaklármás esetek ellenére is nagyban hozzájárulhat a korai diagnózishoz és ezzel együtt a felépülés sikeréhez.

Ehhez azért előbb még az orvosokat és a pácienseket is meg kell győzni - előbbieket azért, hogy használják az eszközt, utóbbiakat azért, hogy járjanak rendszeres szűrővizsgálatokra. Az orvosok esetében a konkrét tapasztalatok nem túl kedvezőek, a tesztben résztvevő háziorvosi rendelők 70%-a ugyanis az egyéves teszt lezárását követően szinte azonnal abbahagyta az eszközök használatát, holott erre senki nem volt kötelezve (hogy ennek anyagi megfontolásai voltak-e, arról nem szólnak a híradások).