Törli a Facebook a régi élőzéseket

Elsősorban helytakarékossági okokból törli a régi, rögzített élő közvetítéseket a felhasználók fiókjaiból a Facebook, illetve mostantól automatikus időlimitet állít be arra, meddig maradhatnak fent ezek a videók az oldalakon.

A facebookos élőzés bizonyos körökben, illetve bizonyos témákat illetően kedvelt műfajnak számít, mely az azonnali bevonódás varázsát adja a közösségi oldalon jelen lévő felhasználók számára. És itt most elsősorban az azonnalin van a hangsúly, noha az élőzések alapján készült videókat később bármikor vissza lehetett nézni.

Ez változik mostantól úgy, hogy a Facebook legfeljebb 30 napig tárolja el az élő streamekről készült felvételt, ezt követően megy minden a kukába, hacsak nem gondoskodott a felhasználó arról, hogy lementse a videókat.

Az új rendszer a korábban rögzített videókra is vonatkozik, ezeket azonban 90 napos előzetes értesítést követően, több fázisban törlik majd a szolgáltatást üzemeltető Meta szervereiről. A régi videókat több módszerrel, egyesével és csoportosan is le lehet menteni, akár közvetlenül a felhőbe is (Google Drive vagy Dropbox tárhelyre), illetve a a Facebook felajánlja, hogy a 30 napos időlimit leteltével automatikusan rövid videóvá (reel) konvertálja a live stream legjobb pillanatait.