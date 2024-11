Elrajtolt az első HarmonyOS NEXT-es Huawei csúcsmobil

Fontos mérföldkő: piacra került a Mate 70 széria.

A Huawei megkezdte a Mate 70 sorozatú csúcskategóriás okostelefonok értékesítését, ami a Mate 60, a Pura 70 és a háromba hajtható Mate XT Ultimate után a negyedik olyan kínai csúcsmobil, mely nyugati technológia, azaz amerikai vagy szövetséges cégek által gyártott vagy fejlesztett kulcsfontosságú komponensek (CPU, memória, modem, operációs rendszer) felhasználása nélkül kerül piacra. A kínai gyártó egyelőre nem közölt semmit a globális értékesítéssel kapcsolatban, csak hazai piacon indul.

A Mate 70, Mate 70 Pro és a Mate 70 Pro+ már a cég első teljesen saját fejlesztésű operációs rendszerével, a HarmonyOS NEXT-tel működik, ami a remények szerint idővel az Android és az iOS életképes alternatívájává válik Kínában. A teljesen Google-mentesített (nem AOSP-re épülő) Harmony OS NEXT idén januárban lepleződött le, és nem kevesebbet ígérnek vele a kínaiak, mint egy egységes, kvázi mindenen futó operációs rendszert, mely a jövőben a cég által gyártott szinte összes termék (okostelefonok, tabletek, PC-k, viselhető eszközök, autók stb.) szoftveres alapjait adja majd. A Huawei Mate 70 sorozat generatív AI-alaőú funkciókat is kínál egy fejlett hangasszisztensen felül, de az AI-t a különböző kép- és videószerkesztési eszközökbe is beleágyazta a cég.

Az első visszajelzések biztatóak: az újdonságból a Vmall szerint már az előrendelési időszak megnyitása után napokkal több mint 1,63 millió példányt rendeltek elő, az eddigi tapasztalatok alapján pedig az érdeklődés jó eséllyel jelentősen meghaladja a gyártó szállítási kapacitását.

Ez minden bizonnyal tovább repíti a Huaweit az eladási listákon: épp egy hónapja jelentette az IDC, hogy már negyedik egymást követő negyedévben állhat stabil növekedési pályán a kínai okostelefon-piac, és figyelemreméltó növekedést ért el azonban az egykori kínai piacvezető, a Huawei, mely az elmúlt negyedévekben egymás után dobta piacra az országban az új, csúcskategóriás okostelefonjait. A cég mostanra gyakorlatilag beérte az Apple-t Kínában, éves szinten 42%-ot nőve, a harmadik negyedévben 15,3%-nyi piacrésszel.