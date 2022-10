Egyre több amerikainál tartozik össze az iPhone és az Apple Watch

Új rekordot döntött az Apple órája.

A Counterpoint Research legfrissebb számainak tanulsága szerint sosem viselt még ennyi iPhone-felhasználó okosórát a csuklóján, az Apple Watch új rekordot döntött meg a „csatolási arányban”, tehát abban a számban, ami azt mutatja, hogy az almás mobilok tulajdonosainak hány százaléka vásárolta meg az eszközükkel kompatibilis órát is. Míg 2015-ben ez a szám 10 százalék volt Észak-Amerikában, most már 30 százalékot lehet mérni az elmúlt hat hónapra vonatkozóan.

Az elemzőcég jelentése azonban ennél is változatosabb képet fest a helyzetről, ha negyedéves, és nem féléves lebontásokról van szó: a legutóbbi, idei második negyedévben 29 százalék volt az arány, de az első negyedévben 36 százalék. A szám azért ingadozik többször is egy év alatt, mert azt befolyásolja az éppen piacra dobott új iPhone-ok mennyisége, az elsőkészülékes vásárlók jelentős része még nem köteleződik el egy óra vásárlása mellett is.

Mivel az okostelefonos-piac egyre inkább telítődik, nem meglepő, hogy a cupertinói cég stratégiájában egyre fontosabb szerepet kap az Apple Watch bevételnövelési szempontból, ezt tükrözi az is, hogy idén piacra került a prémium kategóriában versenyző, drágább Apple Watch Ultra is.