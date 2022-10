Egyre érdekesebb a klímaváltozás a magyar netezőknek

A hazai Google-keresések arról árulkodnak, hogy idén sokkal többen érdeklődnek a klímaváltozás és a klímaszorongás témája iránt, de egyelőre a covid sem kopik ki.

Az elmúlt év legnépszerűbb Google keresései azt mutatják, hogy egyre többeket foglalkoztat a klímaváltozás témája és annak negatív következményei. A keresőcég frissen megosztott adatai szerint több, mint kétszeresére nőttek a „klímaváltozás” szóra vonatkozó keresések az idei év januárjától augusztus végéig tartó időszakban az előző év ugyanezen időszakához képest, míg a „globális felmelegedés” kifejezésre való keresések gyakorisága 400%-kal ugrott meg.

A felhasználókat azonban érdekelték a szkeptikus nézőpontok is, melynek következtében az éghajlatváltozás tagadására való keresések száma is gyarapodott, a kifejezésre 70%-kal többen kerestek rá, mint tavaly. Az emberek nemcsak alapvető információk után érdeklődtek, de a kapcsolódó lelki jelenségek is foglalkoztatták, így a a klímaszorongással kapcsolatos keresések esetében 90%-os növekedést lehetett megfigyelni Magyarországon.

A klímaváltozás kérdése mellett továbbra is népszerű témának bizonyult a koronavírus és a biztonságos internethasználat is. A járvánnyal kapcsolatos keresések közül a legtöbb a legújabb, tünetekkel kapcsolatos információkra irányult, így a „covid tünetek 2022” kifejezésre az elmúlt 90 napban 700%-kal többen kerestek, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában, de gyakran kerestek arra is, hogy „hány napig tart a covid”. Népszerűek voltak az egyéb, járvánnyal kapcsolatos kifejezések is, mint a „covid gyógyulási idő”, a „covid lappangási idő”, és „covid meddig fertőz”.

A keresésekből úgy tűnik, a felhasználók fiókjaik védelmével, megerősítésével is foglalkoztak - a „jelszó”, „véletlenszerű jelszógenerátor”, „egyszeri jelszó” és „adatvédelem” témakörök irányában is jelentősen megnőtt az érdeklődés, ami mindenki számára csak jó hír lehet.