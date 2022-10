Videókártyát mutatott az Acer az Intel oldalán

Az Intel Arc A770-re építő Predator BiFrost a cég első grafikus kártyája.

Váratlant húzott az Acer, mikor a napokban a Predator Gaming Twitter-oldalon keresztül bejelentette az Intel Arc A770-re építő grafikus kártyát, a Predator BiFrostot. A pontos részleteket egyelőre még nem tudni a gyártó szűkszavúsága miatt, az Acer mindössze annyit árult el, hogy a szállítás októberben kezdődik. Az Intel részéről viszont tudni, hogy a 8GB memóriával ellátott Arc A770 329 dollárról indul (kb. nettó 142 ezer forint), de mivel a BiFrost konfigurációjáról több részlet nem ismert, ezért az ára is nehezen megjósolható.

Az Acer egyelőre egy renderképet mutatott, a várhatóan 2,5 slotnyi helyet foglaló videókártya hibrid hűtést alkalmazhat, a tápellátás pedig két darab nyolctűs PCI Express tápcsatlakozón keresztül valósul meg. A két cég partnersége nem új dolog, az Acer évek óta dolgozik az Intellel: számos Predator gaming laptop, például az Acer Predator Triton 500 SE is Intel CPU-kon fut, ez a viszony erősödik most tovább a GPU fronton is.

Az október 12-én érkező Arc A770 ugyan még mindig nem vetekszik az Nvidia és az AMD csúcsragadozóival, a középszegmensben ugyanakkor elhappolhat jelentős számú, árérzékenyebb játékost a két nagy elől. Az Nvidia RTX 3060-nal gyakorlatilag egy árban (329 dollár) lévő kártya egy 32 Xe magot tartalmazó, 2,1 GHz-en ketyegő GPU-t vonultat fel, 16 GB GDDR6 memóriával kiegészítve - hogy ez pontosan mire lesz elég, arról egyelőre csak kósza találgatások és pletykák állnak rendelkezésre, ezek alapján az Arc A770 valahol az RTX 3070 és az RTX 3060 Ti között helyezkedhet el az 1440p felbontású benchmarkoknál. Az új GPU sikere éppen ezért elsősorban azon múlhat, hogy az idestova kétéves, jóval drágább RTX 3070-hez képest mekkora teljesítményt képes majd nyújtani valós körülmények között.