Megszűnik iOS-en a Microsoft SwiftKey

Eltűnik a SwiftKey október 5-én az Apple App Store-ból, de a már meglévő telepítések természetesen továbbra is használhatók.

A Microsoft közlése szerint október 5-én búcsút int a a SwiftKey-nek, az a továbbiakban nem lesz elérhető az Apple App Store-ból. Bár a virtuális billentyűzet iOS-es támogatása ezzel megszűnik, de továbbra is használható lesz azokon az iPhone-okon, amelyekre már telepítették. Az androidos appot nem érinti semmilyen szinten sem a döntés, a SwiftKey alatt működő "Windows érintőbillentyűzet" nevű technológiát is támogatják a jövőben továbbra is.

A SwiftKey iOS-es verziójával kimondottan sok probléma volt az utóbbi hónapokban a felhasználói visszajelzések alapján, de a panaszok megoldatlanok maradtak. Sokan szóvátették a Microsoft számára azt is, hogy már több mint egy éve nem frissítette a SwiftKey iOS-verzióját, ami alapján többen már sejtették, hogy közeleghet a támogatás megszűnése.

A redmondi cég hivatalosan nem indokolta meg, miért szűnik meg az iOS-es verzió, ami 2014 óta érhető el iPhone-okon, és már két évvel azelőtt működött, hogy a Microsoft megvásárolta az alkalmazást. A SwiftKey továbbra is elérhető és teljes mértékben támogatott marad Androidon, a Microsoft pedig továbbra is rendszeres frissítéseket tesz közzé.