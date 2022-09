Levették az App Store-ból az oroszok Facebookját

Nem tűri az Apple a VK alkalmazásait, a Google egyelőre nem intézkedett.

Az Apple világszerte levette az App Store kínálatából az „oroszok Facebookjának” is hívott Vkontaktét fejlesztő VK technológiai konszern alkalmazásait, illetve a hozzátartozó fejlesztői fiókot is letiltotta. A VK nyilatkozata szerint bár az Apple blokkolja a szoftvereket, ők továbbra is fejlesztik és támogatják az iOS-es alkalmazásokat.

Egy lépéssel a jelen előtt, itthon már 30 éve (x) Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig. Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig.

Egy lépéssel a jelen előtt, itthon már 30 éve (x) Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig.

A cupertinóiak szóvivője szerint az elérhetetlenné tett szoftverek olyan felekhez tartoznak, akiket erősen szankcionál az Egyesül Királyság kormánya, az Apple pedig a szankcióknak való megfelelés érdekében törölte a problémás appokat. A már letöltött programokat természetesen továbbra is használhatják eszközeiken a felhasználók. A Google egyelőre nem tett hasonló lépést, a Play Store-ból továbbra is elérhetők az orosz cég termékei.

Az Egyesült Királyság kormánya hétfőn új szankciókat vezetett be az orosz oligarchákkal szemben, válaszul az Oroszország által nemrégiben Ukrajna egyes részein tartott színlelt népszavazásokra. A szankciók a VK-val kapcsolatban álló Gazprombank orosz bank 23 vezetőjét érintik.

Via The Verge.