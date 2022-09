Továbbra is vásárolják a floppy-kat a légitársaságok

A légitársaságok a legnagyobb megmaradt felvásárlók a floppy-t mellőző modern világban.

Az SSD-k, USB-meghajtók, CD-k és DVD-k előtt a számítógépes világot a floppylemezek uralták, amikkel a hétköznapi felhasználó ma már jó eséllyel akár egy, vagy akár két évtizede találkozhatott utoljára. Tom Persky, a világszerte szállító floppydisk.com online bolt alapítója nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a hajlékonylemezek napjainkra már kihaltak volna, ő rendszeresen javítja, újrahasznosítja és árusítja ezeket az adathordozókat – mutatja be cikkében a Business Insider.

A szakértő egy nemrég megjelent könyv kapcsán osztotta meg, hogy még most is több ipari ügyfele van, és a floppy-k orvosi területen való felhasználása sem tűnt el, sok gyógyászati eszköz támaszkodik még a technológiára több mint 50 évvel a feltalálása után. A floppy-kat akár ötvenesével vásároló nosztalgiázó hobbisták is özönlenek az online áruházba, de az 1,44MB-os lemezek állandó vásárlói a légitársaságok.

A légitársaságok felől még mindig nagy kereslet mutatkozik a hajlékonylemezek iránt, a floppydisk.com-on keresztül értékesített termékek jelentős részét ők vásárolják fel. Persky szerint ez magyarázható azzal, hogy a világ légiflottáinak közel fele több mint húszéves lehet, és még mindig hajlékonylemezt használnak a repüléselektronikában, mert az akkoriban hosszútávra tervezett rendszerekhez ez volt az elérhető legfejlettebb technológia.

A Briitsh Airways két éve, a pandémia által megtépázott helyzetben nyugdíjazta Boeing 747-400-as modelljét, aminek fedélzeti szoftverét átvizsgálva a Pen Test Partner biztonsági kutatói úgy találták, hogy a kritikus navigációs adatbázisokat 3,5 hüvelykes floppydiszkekről tölti be a rendszer, az új szoftververziókat pedig szintén floppykról frissítik 28 naponként a felelős mérnökök. Akkoriban a biztonsági cég az évente esedékes Def Con konferencián is beszélt arról, hogy a floppy-lemezes frissítés nem olyan meglepő, még ma is sok társaság használja az ilyen típusú adathordozókat.

Egyes országokban, köztük Japánban annyira nem nézik jó szemmel a régi technológia használatát, a szigetországban egy tervezetet is benyújtották már annak érdekében, hogy törvény tiltsa a vállalkozások számára a CD-k és floppydiszkek használatát, helyette a digitális tárolási formákra való áttérésre köteleznék őket.