Hátralép az Instagram a kereskedéstől

Kivezetésre vár az appon belül a Shop felülete, a cég éppen átgondolja, mit is kezdjen az e-kereskedelemmel.

Ugyan a koronavírus markáns lendületet adott az e-kereskedelemnek, de úgy tűnik, hogy senkit sem érdekelnek túlságosan a TikTok vagy Instagram legújabb vásárlási eszközei – ami mostanra ahhoz vezetett, hogy az Instagram visszafogja in-stream vásárlási programját, és inkább átgondolja a koncepciót. A The Information értesülései szerint a cég kedden arról tájékoztatta a belsősöket megváltozott prioritásokra hivatkozva, hogy megválik a szolgáltatás Shop (Bolt) szekciójától, aminek helyét a kevésbé személyreszabott „Tab Lite” felület venné át a jövőben.

A Meta szóvivőjének tájékoztatása szerint a kereskedelem továbbra is fontos az Instagram számára, az alkalmazás a későbbiekben is segíti a felhasználókat a felfedezésben és vásárlásban, csak más módokon. Az új Tab Lite boltot szerdán kezdi el tesztelni a cég szűkebb körben, eleinte Új-Zélandon. A "Shop" szekció 2020 júliusában került be a Felfedezés alá, majd novemberben dedikált fület kapott az alkalmazáson belül.

Az Instagramot érintő változások a Meta berkein belül zajló, kereskedelmi fejlesztéseket általánosságban visszafogottabb tempóba állító folyamatainak része. A The Information cikke szerint az óriáscég már nyár elején arról tájékoztatta az alkalmazottakat, hogy a jövőben alapvetően kisebb fókuszt kapnak majd a kereskedelmi funkciók több platformján is.

Via The Information.