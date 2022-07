Mozgó játékkonzollá alakulnak a Tesla autói

A Tesla állítása szerint jól halad Steam integrációjával.

Bővül a Tesla autók rendszeréből futtatható játékok száma, méghozzá a Steam óriási kínálatával. Elon Musk a Twitteren jelentette be, hogy jelentős haladást értek el a játékdisztribúciós platform integrációjában, jövő hónapban már egy demó is elérhetővé válhat. A Tesla Arcade-en keresztül már számos játék indítható egyes Teslákon, köztük a nagysikerű Cuphead és a Sonic the Hedgehog, a Steam kínálatával való bővüléssel azonban lényegesen kitágulnak a lehetőségek.

A részletek egyelőre ködösek, nem tudni többek közt, hogy a Tesla egészen addig megy-e, hogy akár újabb játékok vásárlása is lebonyolítható lesz-e az autókban ülve, és hogy milyen korlátok lesznek érvényesek, mely programok nem lesznek támogatottak, milyen vezérlőket lehet használni. Musk egyelőre azt az ígéretét még mindig nem teljesítette, hogy a Cyberpunk 2077-et eljuttassa az újabb, AMD Ryzen processzorral és AMD RDNA 2 GPU-val felszerelt Model S és Model X járművekre.

A mobilis szórakozásnak azonban vannak árnyoldalai is, a Tesla tavaly össztűz alá került annak kapcsán, hogy míg eleinte csak parkolás közben, az autó álló helyzetében engedte meg a sofőröknek szabályzatában a játékok futtatását, később az már az autó mozgása közben is lehetségessé vált. Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) dorgálására a Tesla végül visszalépett, és ismét elérhetetlenné tette a vezetés közbeni játékot.

