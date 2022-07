Máris trollkodás áldozatává vált a Nothing első mobilja

A fricskáiról ismert Dbrand kiegészítőgyártó már le is másolta a Nothing Phone átlátszó hátlapját imitáló mintát.

Hónapokon át tartó beharangozás után nemrég hivatalosan is bemutatkozott a OnePlus-alapító Carl Pei Nothing nevű új márkájának első okostelefonja, ami a korábbi hájppal ellenben felsőkategóriás iPhone-rivális helyett egy erős középkategóriás modellre sikerült, különlegessé jobbára csak átlátszó hátlapja teszi.

IT Üzleti elemzőt keresünk! (x) Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan. Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan.

IT Üzleti elemzőt keresünk! (x) Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan.

A különféle mobileszközökhöz tokokat, dekoratív matricákat és kijelzővédőket tervező kanadai Dbrand a bejelentés után hamar támadásba lendült, és trollkodásként tervezett egy csomó, a Nothing Phone hátlapjának geometrikus mintáit és dizájnját másoló hátlapi skint és tokot, amiket felsőkategóriás iPhone, Pixel, Samsung mobilokra lehet illeszteni, ha valakit csak a friss márka egyedi hátlapja vonzana, de egyébként csúcsteljesítményre vágyik. A termékcsaládot Something néven adták ki, és csak limitált darabszámban érhető el, a skinek 24,95 dollárért, a tokok 49,9 dollárért vásárolhatók meg.

Adam Ijaz, a Dbrand vezérigazgatója szerint a Nothing mobil fő vonzereje a hátoldal esztétikája, amit jó eséllyel senki nem akarna letakarni. "Ha nem akarják lefedni a mobilt, hogyan profitálhatnánk a Semmiből?" - írta meg a The Verge-nek válaszként a termékvonal mögött húzódó kérdésfelvetést. A Dbrand úgy gondolja, hogy a Nothing készüléke túlhájpolt, nem kellően tesztelt, de a kinézete elegendő lehet a figyelem felkeltéséhez.

A Dbrand elsődlegesen az eszközgyártók felé tanúsított gúnyolódásairól és szarkazmusáról vált ismertté, tavaly még a Sony-val is komoly összetűzésbe keveredett, amikor egy egyedi PlayStation 5 csereborítást tervezett. A japán cég pereskedéssel fenyegető üzenetére a gúnyoros cég csak annyit válaszolt: "Gyertek, akkor pereljetek be minket!", végül mégis be kellett adnia a derekát a perre jogalapot bizonyító Sony-nak, és visszavonta a problémás terméket. Kérdés, hogy a Nothingnak hogy ízlik majd a fricska.