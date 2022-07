iPhone-ra is jön a YouTube kép a képben módja

Az Androidon már évek óta elérhető funkció megérkezik az almásokhoz is, bizonyos feltételek mellett.

A Google bejelentette, hogy iOS és iPadOS-re rendszereken is elérhetővé válik a YouTube picture-on-picture (PiP), azaz kép a képben módja, ami lehetővé teszi, hogy a videók megtekintése más alkalmazások használata közben is folytatódhasson egy kicsinyített lejátszóban. A lejátszó az eszköz kezdőképernyőjén is elhelyezhető és más alkalmazások felé húzható.

A beállítás teljes értékű használata YouTube Premium előfizetéshez kötött, akik nem rendelkeznek prémium csomaggal, csak korlátozottan vehetik igénybe, méghozzá „nem zenei” tartalmakhoz, tehát a háttérben való zenelejátszás nem lehetséges. További kitétel, hogy ez is csak az Egyesült Államokban élőkre érvényes, tehát más országokban még ennyire se lehet használni a PiP módot, ha nem a fizetős YouTube appot használjuk.

Az iOS 15-öt futtató telefonokon hamarosan elérhetővé válik a beállítás, amit fokozatosan élesít a Google, így némi időbe telhet, mire minden kompatibilis készülék tulajdonosánál megjelenik.