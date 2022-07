Hőmérőt kaphat az új Apple Watch

Egyre valószínűbb, hogy új szenzorral egészül majd ki az idei Apple Watch repertoárja, jöhet a beépített hőmérő, ami viszont a pletykák szerint nem fog kiváltani egy nagy pontosságú lázmérőt.

Az Apple Watch bármennyire is tele van aggatva különböző, életjeleket- és funkciókat rögzítő és mérő szenzorokkal, nem számít orvosdiagnosztikai eszköznek - nem győzi hangsúlyozni a gyártó, hogy az órák csak azt jelzik, ha valami úgy tűnik, nincs rendben, a végső diagnózist az orvos mondja ki.

Úgy tűnik, ugyanezen elven működik majd az idei Apple Watch Series8 legújabb szenzora, mely hőmérsékleti adatokat mér és elemez, írja a Bloomberg mindig jól értesült kolumnistája, Mark Gurman. A pletykák szerint egyébként ez a szenzor lesz lényegében az egyetlen érdemim újdonság az új okosóra-sorozatban.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal. Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Az új hőmérő-szenzor állítólag nem mutat majd semmilyen konkrét hőmérsékleti értéket, pusztán a csuklón mért testhőmérséklet fluktuációja alapján jelzi, hogy ideje elővenni egy lázmérőt, netán felkeresni a háziorvost, mert betegségre utaló hőmérséklet-változásokat rögzített az óra.

Hasonlóan működik az Apple Watchba épített elektrokardiogram, mely hangsúlyozottan nem jelez előre szívinfarktust, de képes bizonyos, szív- és érrendszeri betegségekre utaló jeleket kiszűrni - ezzel a cég okosórája korábban már bizonyítottan mentett életet.

A hőmérős Apple Watch érkezése nem most kerül elő először, Gurman korábban arról írt, hogy a gyártó eredetileg azt tervezte, hogy a hőmérő a női felhasználóknál a termékenységi ciklus követésére is alkalmas lehet - most azonban nem került szóba ez a lehetőség.

Via The Verge via Bloomberg