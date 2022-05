Rég várt funkciókkal bővül a Google Drive

Már a Drive-ban is működik a "kontrollcé, kontrollvé".

A Google bejelentette, hogy lehetővé teszi a kivágás, másolás, beillesztés funkciók billentyűparancsokkal való használatát a Drive szolgáltatásban, természetesen Chrome böngésző alatt. Az eddig meglepően sokáig hiányzó lehetőségek június 4-ig mindenki számára használhatóvá válnak, a kérdés csak az, hogy eddig miért nem.

A keresőcég bejegyzése szerint a fájlkezelőből már régóta ismert Ctrl/Cmd + C, X és V kombinációkkal a felhasználók egyszerűbben másolhatják és mozgathatják a fájljaikat, ráadásul azok a különböző böngészőlapok közt is működnek majd. Egy új kombináció is bővíti a repertoárt, a Ctrl/Cmd + Enterrel a kiválasztott mappa új fülön nyílik meg a Chrome-ban, illetve ha egy fájlt másolás után beillesztenénk egy Google Dokumentumok fájlba, vagy e-mailbe, a rendszer a fájl címét és a hozzátartozó linket is behúzza.