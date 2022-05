Betekintést nyújtott a Meta első üzletébe

Hivatalosan csak jövő héten nyílik meg az első Meta Store, de a Reuters újságírói már bejárhatták a színes kijelzőkkel ellátott, VR-kütyüket kínáló üzletet.

A Facebook-anyacég Meta szerdán reggel résre nyitotta első fizikai üzlete, a Meta Store kapuit - számolt be róla a Reuters. A hivatalosan május 9-én rajtoló bolt látványossága egy padlótól mennyezetig érő óriási kijelző, amin a dolgozók virtuálisvalóság-kiegészítők használatát mutatják be különféle videójátékokkal és interaktív demókkal, a világos fabútorzat és a minimalista dekoráció pedig azt az irányt követi, amit az Apple is kiszabott több mint két évtizede az első üzletei megjelenésével.

A Meta Store a Meta Reality Labs egységének fő kampuszán, a kaliforniai Burlingame városában található. A vállalat ezen részlege fejleszti az eladásra szánt fogyasztói hardvereket, többek közt a Ray-Bannel közös okosszemüvegeket, a videóhívásokhoz használható Portal eszközöket és az Oculus VR headseteket.

Míg Mark Zuckerberg elmondása alapján még körülbelül egy évtized kell majd a metaverzumként emlegetett, szerinte következő nagy számítási platform megépüléséhez, addig a fizikai üzlet kézzelfoghatóbbá teszi a vállalat szándékait a virtuális és a kiterjesztett valóság piacán. A Meta amellett, hogy a fogyasztók körében népszerűsíti hardverjeit, próbálja vonzóbbá tenni azokat a vállalkozások számára is különféle bemutatókkal, az üzletben például azt mutatja meg, hogyan zajlanak a hagyományos videóhívások a virtuális valóságban avatarok megjelenítésével.

A vállalat a kiterjesztett valóságban is nagy lehetőségeket lát, a jövőben szeretnék lehetővé tenni, hogy a felhasználók headsetek nélkül csatlakozhassanak konferenciákhoz avatarként a Portalon keresztül - árulta el Micah Collins, a cég vállalati eszközeiért felelős termékigazgatója.