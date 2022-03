Hamarosan jön a Netflix első FPS-játéka

Nem beszéltek a levegőbe a Netflixnél tavaly, amikor a videojátékos ambíciók kapcsán kijelentették, hogy belátható időn belül minden játékost el kívánnak majd érni - egyelőre mobilon.

Tovább bővíti saját kiadású videojáték-kollekcióját a világ legnagyobb online videostreaming-szolgáltatója, a Netflix. Az egyelőre kizárólag Androidra és iOS-re elérhető játékok terén ezúttal ráadásul új műfajok felé is nyit a cég, hiszen érkezik az első mobilos FPS (Into The Dead 2: Unleashed), illetve egy szerepjátékos elemeket tartalmazó oktató-kalandjáték (This Is A True Story).

A Netflix az eredeti, DVD-kölcsönzős gyökerektől meglehetősen messze érve küzdötte fel magát az SVOD-piac megkerülhetetlen szereplőjévé, ám a cég a konkurencia irányából növekvő nyomás hatására nemrég kénytelen volt új vizekre evezni.

A vállalat tavaly csapott bele a mobilos videojáték-bizniszbe, eleinte jellemzően kis költségvetésű (legalábbis a Netflix filmes produkcióihoz képest), a film/sorozatkínálathoz olykor tematikusan kapcsolódó címekkel, ám már akkor előrevetítették, hogy idővel minden játékost el kívánnak majd érni - ebbe illeszkedik a mostani bővítés, amivel az örök klasszikusnak számító FPS-műfaj felé nyit a társaság.

Az Into The Dead 2: Unleashed rövidesen elérhetővé válik a Netflix-előfizetőknek, a This Is A True Story pedig még márciusban érkezik, akárcsak egy retro jellegű brick-breaker, az eredetileg PlayStation 3-ra kiadott 2009-es Shatter felújított változata, a Shatter Remastered.