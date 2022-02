Elindult a Telekom saját podcast-platformja

Nehéz szülést követően elérhetővé vált a Magyar Telekom saját podcast-gyűjtőhelye, a podcast.hu, melynek bejelentését a cég hangzatos fanfárral kísérte tavaly októberben.

Eredetileg tavaly októberben jelentették be, de csak most vált elérhetővé a Magyar Telekom saját podcast-oldala, a független és külsős tartalomtulajdonostól származó adásokat összegyűjtő, emellett természetesen a cég saját, Magenta Podcast nevű adásának is helyet adó podcast.hu.

Az új platformra a tavaly őszi bejelentés óta várták a tartalomtulajdonosokat, hogy a relatív lassú rajtot a gyér érdeklődés, vagy egyéb nem várt/technikai probléma okozta, az nem teljesen egyértelmű. Az induló katalógus mindenesetre nem nevezhető szegényesnek, a kereső jelenleg 88 időszaki műsort talál, melyet 20 kategóriába sorol be a rendszer.

Apropó kereső, a Telekom a podcast.hu bejelentésekor kifejezetten büszke volt arra, hogy a rendszer egyik nagy dobása egy olyan szövegfelismerő algoritmus lesz, mely a beszélgetéseket írott, kereshető szöveggé alakítja majd.

Ez mostanáig úgy tűnik, nem készült el vagy legalábbis jelen állapotában nem működőképes, így nem teljesen világos, hogy a podcast.hu milyen hozzáadott értéket képvisel valójában az olyan, nemzetközi podcaster-platformokhoz képest, mint a Spotify vagy éppen a SoundCloud.