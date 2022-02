"Még vidámabb" versengést ígér a Yettel

A verseny sok minden lehet, például kemény, öldöklő, kiélezett, illetve a magyar mobilpiacon a lakossági ügyfelek közmegegyezése szerint nem létező - a Yettel viszont máshogy látja.

A Telenor Yettellé avanzsálása javában zajlik Magyarországon és a két további érintett régiós piacon, a névváltás kellős közepén lévő cég ennek részeként elárasztotta a legkülönfélébb felületeket kampányaival, melyek a márkaimázshoz igazodóan többségében a fiatalokat szólítják meg.

A profi marketingesek tudják jól, hogy egy ilyen márkaváltás alaposan megkeverheti a paklit és akár újra is oszthatja a lapokat egy-egy piacon, bár a magyar távközlés pont nem ilyen terület (vagyis eddig nem ilyen volt). Legalábbis senki nem dőlt a kardjába vagy váltott azonnali hatállyal szolgáltatót, amikor a Westelből Telekom lett vagy éppen a Pannonból Telenor, és valószínűleg így lesz ez most is, azaz a Yetteel debütálását követően is folytatódik a "vidám versengés" a 20-as, 30-as és 70-es számok "szívéért", vagyis az előfizetőkért (micsoda költői kép!).

Azért hogy senki ne dőlhessen hahotázva hátra a versenytársak közül, arról valószínűleg igyekszik majd gondoskodni az új márkával felvértezett 20-as szolgáltató, mely március 1-jével terítheti ki legújabb ütőkártyáit, miután a rebranding folyamat minden téren lezárult.