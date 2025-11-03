Új platformra költözik a OneTV

November elejétől ismét megújítja OneTV nevű televíziós műsorszolgáltatását a One Magyarország, mely ősszel a magyar tévés műsorszóró piac legnagyobb szereplője lett, miután év elején előbb márkanév szinten, majd október elejétől immár cégjogilag is integrálta a Digi tévés szolgáltatását.

A OneTV eredetileg a Vodafone TV helyébe lépett tavaly ősszel, eleinte egy bevallottan tesztidőszaknak tekintett fázisban, majd decembertől éles üzemben is elérhetővé vált, megújult grafikus interfésszel és multiscreen applikációkkal. Az új felületet és kiegészítő szolgáltatásokat a meglévő előfizetők is megkapták a set-top box szoftverének a frissítésével, a kínálatba pedig most új, modernebb beltéri egységek érkeznek.

A One MiniBox Pro és One SoundBox eszközök közös jellemzője, hogy a korábbi, Sagemcom által gyártott Interaktív TV Mediabox célfeladatra optimalizált linuxos szoftverével szemben Android TV operációs rendszert futtatnak, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a Google ökoszisztémáján keresztül elérjék a Play Store választékát. A szolgáltató számára ezzel párhuzamosan előny, hogy a korábbi rendszerhez képest a jövőben jóval személyre szabottabb repertoárt kínálhat majd a háztartásokban élő összes tartalomfogyasztó részére.

A két új eszközt éppúgy a francia beszállító biztosítja a szolgáltató számára, mint az első generációs médiaboxot. A MiniBox Pro és a SoundBox típusokat elsősorban az utóbbiba épített, a Bang & Olufsen által "optimalizált", három sugárzóból álló hangszórórendszer különbözteti meg, mely Dolby Atmos kompatibilis hangzást kínál, emellett külső Bluetooth-hangszóróként is használható.

A részletesebb specifikációkat tekintve a SoundBox rendszermemóriája kétszerese a MiniBox Pro-énak (4 GB szemben a 2 GB-tal), a négymagos, 2 GHz-es rendszerprocesszort pedig a nagyobb tudású eszközbe a Broadcom szállítja, míg az alaptudású változatba az Amlogic belépőszintű SoC-ja kerül. Az új OneTV beltéri egységek Fast Ethernet vagy WiFi6 csatlakozással köthetők hálózatba.

Nem változik ugyanakkor az új eszközökkel az adásrögzítés módja, vagyis a lineáris tévéadások továbbra is egy felhős tárhelyre rögzíthetők, így a set-top boxok belső tárhelye elsősorban az alkalmazások és a lokális médiatartalom számára használható fel (a két új eszköz egyaránt 16 GB belső tárhellyel rendelkezik).

A One Magyarország a meglévő előfizetőknél nem cserél set-top boxot, ám az új ügyfelekhez már alapesetben a MiniBox Pro-t helyezi ki - aki a SoundBox-szal szeretné használni a szolgáltatást, annak havi 2500 Ft-os felárral kell számolnia az első eszköz esetében, illetve 3500 Ft-tal minden további (maximum 3) eszköznél.

A cég a meglévő előfizetőknél kérésre egyszeri, 10 ezer forintos adminisztrációs díj fejében cseréli az első generációs set-top boxokat a MiniBox Pro-ra, a SoundBoxot viszont külön díj nélkül lehet igényelni.

A One azokon a területeken is az új, androidos beltéri egységeket biztosítja az új ügyfeleknek, ahol egyébként DVB-C technológiával terjeszt műsorjelet - a MiniBox Pro-n azonban egyáltalán nincs koax csatlakozó, a SoundBoxon pedig van ugyan, de nincs szoftveresen aktiválva. Mindez azt jelenti, hogy a One Magyarország - legalábbis ezekkel az eszközökkel - versenytársához, a Magyar Telekomhoz hasonlóan teljes mértékben átáll az IP-alapú tartalomtovábbításra, beleértve a lineárisan adásokat is.

Ez azért különösen fontos változás, mert ez lehetőséget ad a szolgáltatónak arra, hogy a szolgáltatási területtől függetlenül, a korábbi Vodafone-os és Digi-s ügyfeleknek ugyanazt a felhasználói környezetet biztosítsa a tévés műsorterjesztési platformon.

Az IP-alapú műsortovábbításnak azonban árnyoldalai is lehetnek, ha a One unicast topológiát használ a műsorfolyam továbbítására, ez ugyanis bizonyos időszakokban és körzetekben szélsőséges esetben hálózati torlódásokat okozhat.

Éppen ezért alkalmaz multicast jeltovábbítást saját megoldásánál a mai napig a Magyar Telekom, mely 2021-ben vezette be az első androidos set-top boxot a kínálatba - azóta a szolgáltatás számos verziófrissítésen esett át és az évek során fokozatosan levetkőzte gyermekbetegségeit. Úgy tudjuk, hogy a Telekom IPTV utódjaként megjelent rendszer jövőre teljesen felváltja az ősöreg, Windows CE alapokra építő első generációs IPTV-platformot a magenta szolgáltatónál.