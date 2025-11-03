Élen a TypeScript a GitHub felhasználói körében

Kiadta idei State of Octoverse jelentését a GitHub, amelyben idén is helyet kapott a platform legnépszerűbb programozási nyelveinek lajstroma. A 2025-ös évre vonatkozó adatok szerint a leggyakrabban használt nyelv a TypeScript, mely augusztusban előzte meg a JavaScriptet, majd a Pythont is. A TypeScriptet használó havi közreműködők száma elérte a 2 636 006-ot, ami körülbelül 1,05 millióval több az előző évhez képest (66,63%). Ugyan AI és adattudományok terén továbbra is a Python alkalmazása a domináns, közben a JavaScript/TypeScript ökoszisztéma fedi le a fejlesztési aktivitások túlnyomó részét.

A Microsoft háza tájáról ismerős TypeScript térnyerése az objektum-orientált script nyelvek iránti fellendült érdeklődést mutatja, melyek megbízhatóbbá és biztonságosabbá tehetik az AI-ügynökökkel támogatott programozást – emeli ki a GitHub, hozzátéve azt is, hogy a legtöbb jelentős front-end keretrendszer már most alapértelmezés szerint a TypeScriptre épül.

A jelentés kiemeli, hogy a generatív AI eszközök használata már-már alapnak számít a fejlesztés során, több mint 1,1 millió nyilvános repository használt valamilyen nagy nyelvi modellhez kapcsolódó fejlesztői készletet (SDK-t), az új felhasználóknak pedig jellemzően több mint 80 százaléka már az első héten belül kipróbálja a Copilotot. Az AI azonban nem csak a kódok előállítását változtatja meg, hanem a fejlesztők döntéseit is mélyebben befolyásolja a választott programnyelvet illetően.,

A 2024. augusztus – 2025. augusztus időszakot lefedő jelentésben sorolt szárazabb számok szerint a fejlesztői kollaborációs platformon több mint 4,3 millió mesterséges intelligenciával kapcsolatos repository tartható számon, és rekordszintű az aktivitás az egyes adattárak között. A fejlesztők percenként több mint 230 új adattárat hoztak létre, miközben átlagosan havonta 43,2 millió pull requestet kezeltek (+23% éves szinten). A platformot összesen már több mint 180 millió fejlesztő használja, miután az év során 36 millió új fejlesztő csatlakozott hozzá.

A nyilvános projektekhez érkezett hozzájárulások száma elérte az összesített 1,12 milliárdot. Külön érdekesség, hogy több mint 5 millió új fejlesztő származott Indiából, az ország a legnagyobb nyílt forráskódú közreműködői bázisával rendelkezik. A GitHub előrejelzése szerint 2030-ra Indiában már 57,5 ​​millió fejlesztő lesz, ami azt jelenti, hogy a világ fejlesztői közül minden harmadik indiai lesz, ez pedig alapjaiban alakíthatja át a tehetségek toborzását és a távmunka infrastruktúráját.